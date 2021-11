Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta segunda-feira (8) estar próximo de acertar sua filiação ao Partido Liberal (PL). A informação foi passada pelo presidente ao jornalista Leonardo Magalhães, da CNN Brasil.

Sem partido desde novembro de 2019, Bolsonaro disse estar “99% fechado, a chance de dar errado é quase zero”, sobre acordo com o PL. Ainda segundo Magalhães, o anúncio oficial deve ser feito em um evento no dia 22 de novembro. O passo final para o acordo será uma reunião com Valdemar Costa Neto, presidente do partido, nesta quarta-feira (10).

Bolsonaro deixou o Partido Social Liberal (PSL), pelo qual foi eleito, ainda em seu primeiro ano de mandato e teria até março de 2022 para se filiar a qualquer legenda para poder disputar a reeleição ao cargo de Presidente da República.

O PL poderá será o nono partido ao qual o presidente de filia, ao longo de sua carreira política. Desde que entrou para o Partido Democrata Cristão (PDC), em 1990, Jair passou pelo Partido Progressista Reformador (PPR); Partido Progressista Brasileiro (PPB), que deu origem ao PP (Partido Progressista); Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Partido da Frente Liberal (PFL); Partido Social Cristão (PSC); e Partido Social Liberal (PSL).

