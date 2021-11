Os vereadores de Belo Horizonte que integram a CPI da BHTrans aprovaram, nesta segunda-feira (8), por unanimidade, o relatório final da comissão que indicia o prefeito Alexandre Kalil (PSD), pelos crimes de peculato, prevaricação, infrações político-administrativas e condescendência criminosa. O documento, agora, será encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e ao Ministério Público de Contas (MPC), que decidirão se irão promover ou não a responsabilização civil, criminal ou administrativa dos indiciados.

A Comissão, que teve início em maio deste ano, foi criada para investigar a omissão da BHTrans diante de denúncias de quebra de normas na prestação de serviço de transporte público do município. Na reunião desta segunda-feira, os sete parlamentares titulares votaram a favor do relatório feito pelo vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB), que afirmou que a Empresa de Transportes e Trânsito da capital seria responsável pela fiscalização do serviço nos termos definidos pela legislação e em contrato, podendo promover a autuação nos casos em que fossem constatadas irregularidades.

De acordo com a conclusão dos parlamentares, o líder do Executivo demonstrou, durante os seus mandatos, ser conivente com as práticas ilícitas da BHTrans. “É cristalino que Alexandre Kalil deu fundamental suporte à associação criminosa de Célio Bouzada, Adilson Elpídio Daros e Daniel Marx Couto, mantendo-os em cargos de direção que refletiram tanto na omissão permanente da fiscalização das empresas de ônibus, (...) e finalmente no repasse milionário às empresas de ônibus em plena pandemia, enquanto os outros setores produtivos da cidade suportavam sem qualquer apoio, os efeitos da pandemia”.

Em nota, a PBH informou que todos os repasses de recursos às empresas de ônibus foram feitos com a aprovação do Ministério Público estadual e do Tribunal de Justiça de Minas. O Executivo, esclareceu que, diferentemente de outras capitais brasileiras, o repasse não foi feito por meio de subsídio - quando a concessão de dinheiro é feita pelo governo para incentivar o desenvolvimento de alguma empresa - e que a quantia já está sendo devolvida aos cofres municipais.

Além do relator da comissão, Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB), e do presidente, Gabriel Azevedo (sem partido), também estavam presentes, Bella Gonçalves (PSOL), Claudiney Dulim (Avante), Braulio Lara (Novo), Rubão (Progressistas) e Wanderley Porto (Patriota).

