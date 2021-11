A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na noite desta segunda-feira (8), um alerta para as áreas da região do Barreiro, do Córrego do Ferrugem e da avenida Tereza Cristina. De acordo com a corporação, quem passa pelos locais deve ficar atento devido à forte chuva que cai na capital. Até o fechamento desta matéria não há registro de nenhuma ocorrência de inundações na cidade.

Na tarde desta segunda, Belo Horizonte entrou em alerta devido a possibilidade de chuva de granizo. A Defesa Civil recomenda que as pessoas procurem um lugar seguro e não permaneçam em áreas abertas, no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica. A indicação é estacionar em local seguro e coberto.

pic.twitter.com/yGeThtdYCR — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) November 8, 2021

Veja abaixo todas as indicações da Defesa Civil:⠀

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo

Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica

Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores

Procure estacionar em um local seguro e coberto

