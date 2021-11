Um caminhão que transportava batatas caiu no rio Gualaxo, em Mariana, na região Central do Estado, na manhã desta segunda-feira (1). O veículo perdeu o controle, colidiu com uma carro de passeio e capotou para dentro do rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidas no local. O resgate do motorista e das pessoas que estavam no carro foi feito por populares que presenciaram o acidente. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

A Polícia Militar foi acionada para evitar que a carga fosse saqueda. Após o registro da ocorrência, os militares ajudaram a retirar os sacos de batatas de dentro do rio.

