Uma caminhada de conscientização sobre o câncer de mama, nesta sexta-feira (29), vai fechar a campanha Outubro Rosa promovida ao longo do mês pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). A atividade será realizada na Praça Floriano Peixoto, no bairro Santa Efigênia, região Centro-Sul da capital

A ação é promovida em parceria com a ONG Ação Solidária às Pessoas com Câncer (Aspec Solidária). Às 8h, os participantes sairão da portaria 4 da Casa Legislativa, na avenida Churchill, seguindo até a praça.

O ato visa a chamar a atenção da população para a saúde feminina e para a importância do diagnóstico precoce do tumor da mama. Quanto mais cedo descoberto, mais chances de sucesso notratamento. Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), mais de 66 mil mulheres devem receber o diagnóstico da enfermidade, neste ano, no Brasil.

Durante todo este mês, a Câmara de BH promoveu diferentes atividades, debatendo a urgência de atitudes preventivas e políticas públicas de atenção à saúde da mulher. O encerramento está previsto para às 10h.

Após a caminhada, um grupo de vereadoras fará uma visita aos setores de quimioterapia e radioterapia do Hospital Luxemburgo. As parlamentares serão recebidas pelo presidente do Conselho de Administração do Instituto Mario Penna, Gilmar de Assis, que também administra a unidade hospitalar, classificada pelo Ministério da Saúde como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia.

