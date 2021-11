Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois que um caminhão betoneira capotou após passar por um buraco dentro de uma obra em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 9h50 desta quinta-feira (11) na altura da MG-030.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram necessárias cinco viaturas no atendimento à ocorrência. Um homem de 52 anos, que estava dentro do veículo, ficou preso às ferragens por uma das pernas. Ele foi retirado com a ajuda do Samu e encaminhado para o hospital.

A outra vítima, que ainda não foi identificada, não ficou presa ao caminhão, segundo os Bombeiros. Entretanto, ela sofreu uma parada cardiorespiratória após o acidente, e morreu no local.

Parte da obra onde aconteceu o acidente foi isolada pelos militares para retirada do veículo e prevenção contra novos acidentes no local.

