Caratinga, no Vale do Rio Doce, termina a sexta-feira (5) em clima de luto. A população da cidade que aguardava ansiosa pelo show que a cantora sertaneja Marília Mendonça faria no parque de exposições ficou chocada com o acidente que resultou na morte da artista e de outras quatro pessoas.

De acordo com jornais locais, fãs de Marília Mendonça preparam uma homenagem para a cantora na Catedral de São João Batista, no centro da cidade, durante a noite.

A programação do Parque de Exposições de Caratinga, onde o show aconteceria, está suspensa.

