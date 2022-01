Três carros foram arrastados e ficaram dependurados após deslizamento de terra no estacionamento de um conjunto habitacional, nesta quarta-feira (12), em Ponte Nova. Ninguém ficou ferido. A cidade da Zona da Mata é uma das mais atingidas pelas fortes chuvas em Minas. Há desabastecimento de água, famílias fora de casa e interdições de vias.

Na ocorrência do residencial Dom Helvécio, mais conhecido como Cojan, duas lojas próximas, na avenida Custódio Silva, também no Centro, precisaram ser interditadas. Os automóveis já foram retirados do local. Defesa Civil e engenheiros da prefeitura estiveram na região e, por enquanto, não há necessidade de interdição dos apartamentos do condomínio. Porém, novas vistorias ainda serão realizadas.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o coordenador da Defesa Civil, Cícero Gomides, disse que todos os bairros da cidade foram atingidos por deslizamentos de terra ou alagamentos.

Segundo ele, com os temporais, houve desabastecimento de água. Dois hospitais foram atingidos, mas ainda não há detalhes sobre os danos causados. Além disso, idosos tiveram que ser retirados de casas de repouso.

A zona rural no município também contabilizou prejuízos, com a destruição de pontes e estrada.

A Defesa Civil pediu atenção da população ribeirinha das margens do rio Piranga, devido ao risco de elevação do curso d'água. Uma força-tarefa faz a limpeza das vias e reparo os estragos.

Leia também:

Chuva eleva nível do rio Paraopeba e bloqueia ponte de acesso a Pompéu

Chuva prejudica abastecimento de água em 44 cidades na Grande BH e região Central

Número de cidades mineiras em situação de emergência pelas chuvas mais que dobra em um dia