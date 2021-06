Casais de Belo Horizonte poderão celebrar o Dia dos Namorados, neste sábado (12), fora de casa e por mais tempo. Excepcionalmente, bares e restaurantes da capital funcionarão até 1h. No entanto, médicos alertam sobre os cuidados para evitar a infecção pela Covid-19. Há, inclusive, especialistas que recomendam curtir a data apenas a dois, sem a ida aos estabelecimentos.

Para quem pretende jantar fora, é obrigatório o uso de máscaras. Os comerciantes deverão oferecer mesas com um distanciamento mínimo de 2 metros, com limite de quatro pessoas. Na hora de pagar, é o mesmo espaçamento deve ser respeitado na fila.

Mesmo com as mudanças, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, faz um alerta. “Esperamos que as pessoas, apesar da liberação das atividades, se comportem como devem. Ao irem ao jantar no Dia dos Namorados, comemorar uma data tão importante, que façam com muita responsabilidade, usando máscara sempre que puderem”.

Por outro lado, o infectologista Unaí Tupinambás, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de BH, avalia que a melhor opção é evitar esses estabelecimentos. “Se for, ficar em um ambiente aberto, mantendo a distância de dois metros. O melhor é não ir, é ficar em casa neste momento”, avaliou o médico.

Independentemente da data e em meio às recentes flexibilizações, o especialista afirma que a população não pode deixar de cumprir as medidas de segurança. “Não é o momento de relaxarmos, muito pelo contrário”.

