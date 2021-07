Um casal foi preso após furtar cabos de energia e deixar cerca de 200 pessoas sem internet e telefone no bairro Nazaré, na região Nordeste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar, uma empresa que presta serviço de telefonia e internet no bairro teria sido invadida durante a madrugada. Seguranças viram um homem e uma mulher saindo do local com sacolas nas mãos.

Ao serem abordados, foi verificado o furto dos fios de telefone e internet. Até o fechamento desta matéria, segundo a empresa, técnicos trabalhavam para restabelecer o fornecimento dos serviços.

A ocorrência foi encerrada na Delegacia da Polícia Civil do bairro Floresta, na zona Leste de BH.

