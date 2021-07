Professores da rede municipal de ensino de Belo Horizonte e que trabalham nas turmas de 4º e 5º anos do ensino fundamental, foram convocados para retorno ao trabalho a partir da próxima segunda-feira (5). A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta (2).

Conforme o documento, os profissionais deverão exercer as atividades em regime especial de trabalho, de forma remota ou presencial, durante a vigência das medidas de restrição e prevenção à Covid-19.

Os professores irão cumprir jornada de trabalho semanal de 15 horas, para cada vínculo profissional que possuir. O restante da jornada será considerado como atividade extraclasse, sendo o professor dispensado do registro em relatório semanal de atividades.

Já aqueles que atuam como coordenadores pedagógicos de ciclos, turnos e do Programa Escola Integrada (PEI), em escolas municipais que possuem turmas de 4º e 5º anos, deverão participar de escala de revezamento, alternando períodos presenciais e de teletrabalho, conforme a necessidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SMED), professores com comorbidades, idade superior a 60, comprovadamente imunossuprimidos, gestantes ou em situação de readaptação funcional que se enquadrem nos critérios anteriores, que ainda não completaram o esquema vacinal contra a doença, deverão atuar em regime de teletrabalho. Eles poderão ser convocados a exercer as atividades presencialmente quatorze dias após a aplicação da segunda dose.

Volta às aulas

A rede pública de Belo Horizonte retornará as aulas presenciais até o 5º ano do ensino fundamental a partir de 5 de julho; e até o 9º ano a partir de 5 de agosto. A retomada será com critérios já definidos pela Secretaria Municipal de Educação para a prevenção à Covid-19, como número máximo de alunos conforme o permitido pelo distanciamento obrigatório de 2 metros entre carteiras, e presença física de alunos por até 4 horas por dia na sala.

A prefeitura da capital pede que as famílias aguardem o contato de cada escola para receber as orientações necessárias para o retorno. Dessa forma, o cronograma segue da seguinte forma na rede municipal:

3 de maio: retornaram crianças do ensino infantil;

21 de junho: retornaram crianças do 1º ao 3º ano;

5 de julho: retornarão alunos do 4º ao 5º ano;

5 de agosto: retornarão alunos do 6º ao 9º ano.

Leia mais:

Governo de Minas libera volta às aulas presenciais para cidades na Onda Vermelha

Betim mantém regras de funcionamento de atividades não essenciais até 30 de setembro

‘Escola deveria ter sido última a fechar e primeira a abrir’, diz secretária de Educação de Minas