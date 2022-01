Cinco casos de falsidade ideológica foram encontrados na documentação das 90 crianças e adolescentes deportados dos Estados Unidos nessa quarta-feira (26). A análise foi realizada pela equipe da pela 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, e os casos irregulares foram enviados para as comarcas onde o crime foi cometido.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), as irregularidades foram detectadas em declaração de união estável, certidão de nascimento e declarações de paternidade.

Ainda segundo o tribunal, todos os menores de idade presentes no voo que desembarcou no Aeroporto de Confins com 211 ocupantes estavam acompanhados por, ao menos, um responsável com vínculo biológico.

A Polícia Federal investiga como os menores de idade deixaram o Brasil e as condições em que eles viajaram até os Estados Unidos.

De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o Aeroporto de Confins, o terminal já recebeu 51 voos com brasileiros deportados dos Estados Unidos desde outubro de 2019. O período é marcado pela redução da burocracia para a deportação de imigrantes brasileiros em situação irregular por parte do Ministério das Relações Exteriores.

