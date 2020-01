Subiu para dez o número de casos de pessoas com sintomas de uma doença misteriosa, chamada de síndrome nefroneural, investigados por uma força-tarefa formada por Polícia Civil, Secretaria Estadual de Saúde, Fundação Ezequiel Dias, entre outros órgãos públicos. Uma vítima de 55 anos morreu e um caso que havia sido descartado anteriormente, porque o paciente tinha histórico de problema renal, foi revisto pela equipe responsável pela investigação.

De acordo com nota divulgada pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (10), até o momento, ficaram prontos os resultados de exames de três pacientes internados, realizados pela instituição, e há a indicação da substância dietilenoglicol nas amostras de sangue em todos os casos.

Como as investigações preliminares indicaram que a síndrome pode ter sido causada por dietilenoglicol, encontrado em duas amostras de cervejas ingeridas por pacientes, um novo protocolo clínico para intoxicação pela substância tóxica será divulgado para profissionais da saúde, para que o diagnóstico e tratamento possa ser mais preciso para possíveis novos casos.

A Polícia Civil informou ainda que novos lotes da cerveja Belorizontina, produzida pela Backer, continuam em análise. Consumidores que possuem a cerveja Belorizontina e querem se desfazer do produto devem encaminhá-lo à vigilância sanitária de Belo Horizonte (veja aqui os endereços). No interior do Estado, os consumidores podem procurar pelos Procons municipais.

Confira, na íntegra, a nota divulgada pela cervejaria Backer:

"A Backer informa que continua colaborando com as autoridades, que tem todo interesse em esclarecer os fatos e reitera que a substância dietilenoglicol não faz parte de nenhuma etapa do processo de fabricação de seus produtos. Para o bem-estar e conforto de seus clientes, comunica que irá recolher, caso seja de interesse do consumidor, outros lotes da cerveja Belorizontina, mesmo que não sejam os lotes L1-1348 e L2-1348, a partir de segunda-feira, 13 de janeiro. Neste caso, o cliente, de porte do cupom fiscal da compra, deve procurar o estabelecimento comercial onde adquiriu o produto e fazer a devolução. O cliente será ressarcido no momento da devolução".

Leia mais:

Consumidor fiel sem medo: Templo Cervejeiro da Backer abre normalmente e Belorizontina é vendida

Backer vai reembolsar quem comprou Belorizontina; é preciso ter nota fiscal

O que é dietilenoglicol? Saiba como a substância é usada

Associação de Supermercados recomenda retirada da Belorizontina das gôndolas