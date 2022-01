O último dia de janeiro começou com pancadas de chuva por toda Belo Horizonte. Desde as primeiras horas desta segunda-feira (31), todas as regionais da capital registraram preciciptação, que deve se manter pelos próximos dias na cidade.

A região Oeste foi a mais atingida pelas chuvas que atingiram a cidade em janeiro. Até a manhã desta segunda, a regional recebeu volume de água superior a 674 mm. Isso representa 205% do esperado para todo o mês. Clique aqui e confira o acumulado de todas as regionais em janeiro. Apesar do grande volume de chuva, bombeiros e Defesa Civil ainda não registraram ocorrências na capital.

Por conta do grande volume de chuva, a Defesa Civil da capital emitiu um alerta para riscos de deslizamentos, principalmente nas regiões Leste e Nordeste, o que demanda maior atenção com o grau de saturação do solo, sinais construtivos e quedas de muros, além de deslizamentos e desabamentos. Confira algumas recomendações do órgão:

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Sinais que podem indicar deslizamentos:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

