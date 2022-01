Com o aumento do convívio entre as pessoas nas cidades atingidas pelas chuvas das últimas semanas, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais(SES-MG) anunciou, nesta quinta-feira (13), que vai aumentar a testagem contra a Covid -19 nessas localidades.

Desde quarta-feira (12), a SES iniciou a distribuição de 1.081.690 testes rápidos para detecção de antígeno do coronavírus, sendo 966.245 destinados aos municípios e 115.445 para a população quilombola.

Com o envio, o objetivo é ampliar o diagnóstico da doença em larga escala, a fim de monitorar a situação epidemiológica e direcionar os esforços na contenção da pandemia no estado.

Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, o secretário Fábio Baccheretti informou que o Estado já havia recomendado que as cidades aumentassem a proporção de testes para o monitoramento de um possível surto do vírus e da Influenza, responsável pela gripe. “Após as chuvas, a Bahia enfrentou surto de Influenza e Covid entre a população desabrigada”, lembrou.

