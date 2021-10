As cidades de Minas começaram a receber nesta quinta-feira (28) as doses da vacina contra a Covid-19 que chegaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pela manhã. Ao todo, o Estado obteve 398.250 imunizantes da AstraZeneca e 65.274, da Pfizer. Os imunobiológicos fazem parte da 62ª entrega do Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os lotes serão destinados para população maior de 18 anos, que ainda não recebeu a segunda dose. A SES-MG, informou, ainda, que o envio está sendo realizado para suprir a falta dos imunizantes em vários municípios.

Parte das doses da Pfizer ficará retida na Central Estadual da Rede de Frio, em Belo Horizonte, até que o período de aplicação se aproxime. As Unidades Regionais de Saúde estão buscando as doses de acordo com as demandas dos municípios.

Confira a logística de distribuição das doses da Astrazeneca no Estado

Retirada na Central Estadual da Rede de Frio (28/10):

SRS Barbacena

SRS Belo Horizonte

GRS Itabira

GRS Leopoldina

SRS Manhuaçu

GRS São João del-Rei

SRS Uberaba

Retirada na Rede de Frio de Uberaba (28/10)

GRS Ituiutaba

Retirada na Rede de Frio de Leopoldina (28/10)

SRS Juiz de Fora

GRS Ubá

Retirada no Aeródromo de Uberlândia (28/10)

SRS Uberlândia

Retirada na Central Estadual da Rede de Frio (3/11)

SRS Alfenas

SRS Coronel Fabriciano

SRS Divinópolis

SRS Governador Valadares

GRS Januária

SRS Ponte Nova

SRS Sete Lagoas

Retirada na Rede de Frio de Alfenas (3/11)

SRS Passos

SRS Varginha

Retirada na Central Estadual da Rede de Frio (4/11)

SRS Montes Claros

SRS Patos de Minas

GRS Pedra Azul

GRS Pirapora

SRS Pouso Alegre

Retirada na Rede de Frio Pedra Azul (4/11)

SRS Teófilo Otoni

Retirada na Central Estadual da Rede de Frio (5/11)

GRS Unaí

