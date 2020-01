Após a divulgação dos laudos da Polícia Civil que apontam contaminação de dois lotes da cerveja Belorizontina, a Associação Mineira de Supermercados (Amis) orientou os estabelecimentos a retirar as garrafas das gôndolas. A recomendação, conforme a Amis, é uma medida de segurança, válida enquanto os fatos permanecerem em apuração.

Supermercados de todo o Estado já cumprem a orientação e, de acordo com a associação, a bebida já não está mais disponível na grande maioria dos locais.

Na última nota disponibilizada, a Backer informou que continua colaborando com as autoridades e se solidariza com as famílias envolvidas. "A cervejaria aguarda a conclusão das investigações e reforça seu compromisso com a qualidade dos seus produtos", informou.

Devolução

Consumidores que compraram garrafas da cerveja pilsen Belorizontina dos lotes "L1 1348" e "L2 1348" poderão devolver os produtos à fabricante. Por meio de comunicado, a empresa informou que vai recolher as garrafas fechadas de casa em casa. Os clientes devem ligar para (31) 99536-4042 e agendar um horário.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou, na manhã desta sexta-feira (10), que também vai receber as cervejas em pontos fixos na capital. A diferença é que serão aceitos produtos de lotes diferentes dos citados pela Polícia Civil.

Consumidores que tiverem comprado a bebida e quiserem entregar à Secretaria Municipal de Saúde devem se dirigir a um dos locais a seguir (não serão aceitos produtos de bares, restaurantes e supermercados):

Barreiro: Avenida Olinto Meireles, 327 – Barreiro

Centro-Sul: Avenida Augusto de Lima, 30, 14ª andar – Centro

Leste: Rua Salinas, 1.447 – Santa Tereza

Nordeste: Rua Queluzita, 45 – Bairro São Paulo

Noroeste: Rua Peçanha, 144, 5º andar – Carlos Prates

Norte: Rua Pastor Murilo Cassete, 85 – São Bernardo

Oeste: Avenida Silva Lobo, 1.280, 5º andar – Nova Granada

Pampulha: Avenida Antônio Carlos, 7.596 – São Luiz

Venda Nova: Avenida Vilarinho, 1.300, 2º Piso – Parque São Pedro



