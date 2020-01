Consumidores que compraram garrafas da cerveja pilsen Belorizontina dos lotes "L1 1348" e "L2 1348" poderão devolver os produtos à cervejaria Backer, fabricante da bebida. Por meio de comunicado, a empresa informou que vai recolher as garrafas fechadas de casa em casa.

Diante do laudo da Polícia Civil divulgado nessa quinta-feira (9), que aponta contaminação pela substância dietilenoglicol em amostras dos lotes citados, a cervejaria publicou dizendo que os lotes serão recolhidos também de pontos de venda caso ainda haja garrafas no mercado.

Alguns consumidores foram às redes sociais para tentar descobrir como devolver os lotes. No grupo Meu Bairro Buritis, na rede social Facebook, uma usuária demonstrou a dúvida com uma foto de uma caixa comprada por ela. A postagem, no momento da publicação da reportagem, já tinha mais de 120 comentários. Entre eles, vários diziam que a Polícia Civil teria pedido as amostras para análise, o que foi negado pela instituição. Perguntada pela reportagem, a Backer ainda não informou como os consumidores poderão solicitar o recolhimento do produto.

Consumidora demonstrou dúvida no grupo do Facebook

Recall

Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-MG, Bruno Burgarelli, o que a emrpesa está fazendo é um recall, como acontece com carros quando há algum problema identificado. "É uma atitude positiva que mostra boa fé da empresa e vontade de colaborar, mas se for comprovado que a contaminação veio da cervejaria, pode gerar consequências criminais mesmo que não tenha havido intenção", explica.

O advogado ainda explicou que os consumidores podem escolher entre trocar as garrafas por outras de lotes diferentes e receber o reembolso pelo produto, que deve ser pago pela cervejaria. "Os supermercados, nesse sentido, não têm responsabilidade sobre o reembolso", afirma Burgarelli. O especialista reforçou que quem define as regras de recolhimento é a própria empresa.

