O Banco do Brasil abriu uma conta corrente onde podem ser depositadas ajudas financeiras às vítimas da chuva em Minas Gerais. O Estado está com mais de 15 mil pessoas fora de casa, conforme o balanço mais recente da Defesa Civil, divulgado na manhã desta segunda-feira (27).

Os depósitos podem ser feitos na agência 1607-1, conta corrente 80.00-7, em nome de FBB Enchentes MG (Fundação Banco do Brasil Enchentes MG). CNPJ 01.641.000/0001-33. O recurso será encaminhado para as comunidades atingidas, com curadoria da Fundação.

Além do auxílio financeiro, o Banco vai enviar a comunidades mineiras agências móveis de atendimento, até que os pontos fixos dos locais esteja restabelecido. Três agências bancárias não funcionam no Estado, sendo que 24 foram impactadas.

O número de mortos em incidentes causados pelas chuvas em Minas Gerais subiu para 45, conforme a Defesa Civil. São 18 desaparecidos. A cidade com maior número de mortos é Belo Horizonte, com 13 óbitos. Em seguida vem Betim (6), Ibirité (5), Alto Caparaó (4) e Alto Jequitibá e Simonésia, com três.

Todos os 853 municípios de Minas Gerais estão preparados para receber doações para as mais de 15 mil pessoas que precisaram deixar suas casas. Ao todo, 101 cidades mineiras decretaram situação de emergência em razão das tempestades.

Por esse motivo, uma força-tarefa dos órgãos de assistência e segurança do governo de Minas recebe donativos que serão destinados às vítimas. Entre os itens que podem ser doados estão água, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, material de limpeza, roupa de cama e itens de higiene.

Em BH, as doações podem ser levadas ao Servas (avenida Cristóvão Colombo, 683, Funcionários). No interior de Minas, todos batalhões da PM, do Corpo de Bombeiros e Delegacias de Polícia Civil recebem os donativos.

Dados para doação em dinheiro

Banco do Brasil (001)

Agência: 1607-1

80.000-7 (FBB Enchentes MG)

CNPJ 01.641.000/0001-33

