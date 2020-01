Todos os 853 municípios de Minas Gerais estão preparados para receber doações para as mais de 15 mil pessoas que precisaram deixar suas casas devido às fortes chuvas dos últimos dias no Estado. Ao todo, segundo a Defesa Civil Estadual, 101 cidades mineiras decretaram situação de emergência em razão das tempestades.

Por esse motivo, uma força-tarefa dos órgãos de assistência e segurança do governo de Minas recebe donativos que serão destinados às vítimas. Entre os itens que podem ser doados estão:

água;

alimentos não perecíveis;

cobertores;

colchões;

itens de higiene pessoal;

material de limpeza;

roupa de cama.

O cidadão que puder ajudar deve ir aos seguintes pontos:

Na capital:

- Serviço Social Autônomo (Servas): avenida Cristóvão Colombo, 683, Funcionários - Belo Horizonte;

- Batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros; e Delegacias da Polícia Civil.

No interior:

- Todos os Batalhões da Polícia Militar de Minas Gerais;

- Todo os Batalhões do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais;

- Todas as Delegacias da Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo a Defesa Civil do Estado, ainda não há dados sobre a quantidade de itens já arrecadada e sobre a destinação dos mesmos. A informação foi solicitada ao governo de Minas.

Até o momento, conforme balanço mais atual da Defesa Civil, divulgado nesse domingo (26), 45 pessoas morreram no Estado e outras 19 estão desaparecidas. Além disso, 12.560 cidadãos estão desalojados e outros 2.557 estão desabrigados. O desalojado, de acordo com definição do órgão, é a pessoa que precisou deixar sua casa devido a algum risco. Já o desabrigado é aquele que, infelizmente, teve sua residência destruída.

