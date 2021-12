Nesta quarta-feira (15), o governador Romeu Zema participou da posse do cônsul honorário do México em Belo Horizonte, Felipe Mota. Segundo o governo do Estado, o objetivo é ampliar as relações comerciais com Minas.

"Temos feito um grande esforço para integrarmos Minas a outros países. Minas e México têm um grande potencial para ampliar a relação comercial", afirma Zema durante a cerimônia na Cidade Administrativa.

Para o governador, a instalação do consulado em Belo Horizonte trará reflexos positivos no futuro. "Minas e México têm muitas coisas em comum: patrimônios históricos, culinária e uma riqueza cultural muito grande. Tudo isso deve ser mostrado para ambos os lados", diz.

O cônsul Felipe Mota destacou a relevância das relações diplomáticas e comerciais para estreitar o vínculo entre os países. "As relações bilaterais entre as duas nações foram intensificadas no campo político, integração comercial, investimento e cooperação", avalia.

De acordo com ele, já está em curso uma agenda de ações como a promoção de encontros institucionais para debater diretrizes econômicas, além de iniciativas para potencializar as exportações e as importações.

O México foi o 14º maior importador de Minas Gerais em 2020. As exportações mineiras até novembro chegaram a US$ 574 milhões (R$ 3,26 bilhões), o que representa um aumento de 71,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os produtos mais vendidos ao México são minério, ferro fundido e veículos automóveis e acessórios.

(*) Com infromações da Agência Minas

