O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) mantêm para o próximo dia 2 de março o prazo definitivo para implantação da nova placa Mercosul, que começou a vigorar na maioria dos estados do Brasil no fim de janeiro. Nesta terça-feira (18), o órgão pretende voltar a fazer atendimentos já usando o novo modelo.

Nesta segunda-feira (17), quando as novas placas começariam a ser usadas, o sistema do órgão ficou fora do ar para atualizações (17). A suspensão ocorreu pois, segundo a Polícia Civil, responsável pelo Detran, não foi possível atualizar a rede para o modelo a tempo. Motoristas que tinham atendimentos marcados para o dia foram pegos de surpresa.

Minas Gerais e Tocantins são os dois únicos estados que ainda não conseguiram colocar em prática as novas placas. Alagoas, Mato Grosso e Sergipe, que também haviam solicitado adiamento do prazo para usar o modelo, já colocaram a placa nova em circulação.

Na semana passada, o Detran havia informado que começaria a usar o modelo nesta segunda. Contudo, já na sexta-feira (14), os serviços tiveram que ser interrompidos para as mudanças na rede, que duraram o fim de semana.

O departamento informou que o credenciamento de parte das empresas estampadoras já foi publicado no Minas Gerais, diário oficial do Estado. Com isso, assim que a rede for atualizada, o novo emplacamento já pode ser feito.

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que coordena os Detrans de todo o país mantém o início de março como prazo final tanto para Minas Gerais quanto para Tocantins, mas não informou quais medidas são tomadas em caso de descumprimento do prazo.

As novas placas são obrigatórias apenas para novos carros ou em caso de trocas, como mudança de município ou danificações ou furtos. Motoristas que têm carro com a placa antiga não precisam ir até a departamento pedir a mudança.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, ,os prazos para as transferências de propriedade que venceram na sexta-feira (14) e segunda-feira (17) serão prorrogados pelo período equivalente da atualização do sistema, ou seja, dois e três dias, respectivamente.

Já os processos que haviam sido iniciados até quinta-feira (13), com a ficha de cadastro já emitida, poderão ser protocolados na Divisão de Registro de Veículos (DRV), em Belo Horizonte, ou n Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran), em municípios do interior.

Leia Mais:

Em Minas, placas com padrão do Mercosul só serão adotadas pelo Detran em março

Quem tem direito a isenção para comprar carro?

Segunda parcela do IPVA começa a vencer nesta quinta-feira