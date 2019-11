Um homem de 31 anos foi preso neste domingo (10), na porta de uma escola, suspeito de vender drogas para candidatos que saíam das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prisão ocorreu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O suspeito foi denunciado por pais de alunos e estudantes. Com ele, a PM encontrou porções de maconha e crack. Antes de abordar o suspeito, os policiais conversaram com os estudantes, em busca de pistas. Agentes que faziam a segurança da escola para a prova ajudaram na identificação do homem.

Apesar de nenhum dos estudantes ter confessado a compra de drogas com o suspeito, eles informaram a PM que o homem ficou, tanto neste domingo (10), quanto no anterior (3), oferecendo as drogas na porta da escola.

Ainda segundo a PM, quando percebeu que seria abordado, o homem jogou as drogas embaixo de um carro. As drogas foram encontradas pelos policiais, dentro de um frasco embaixo do carro.

O suspeito foi preso e levado à Delegacia de Plantão da cidade. Com ele, estavam uma bucha de maconha e 13 pedras de crack.

