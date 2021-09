Ansiedade? Imagina! Horas antes da partida da semifinal da Copa Libertadores entre Atlético e Palmeiras, marcada para as 21h30 desta terça-feira (28), no Mineirão, muitos torcedores do Galo já começaram a lotar os entornos do Gigante da Pampulha - infelizmente, vários deles deixando de lado a máscara, um acessório importante no combate à Covid-19.

Por volta das 16h30, a reportagem do Hoje em Dia flagrou diversos torcedores aglomerando sem máscara ou com a proteção no queixo, no entorno do estádio, ignorando as medidas sanitárias para o combate à pandemia do coronavírus.

Torcedores do Atlético aglomerando ao redor do Mineirão antes da partida contra o Palmeiras

As mesmas cenas, ocorridas antes e durante os jogos de Atlético e River Plate, pela Copa Libertadores, e Cruzeiro e Confiança, pela Série B do Campeonato Brasileiro, recentemente, culminaram na proibição da presença de torcedores nos estádios da capital.

Dessa vez, a entrada de quem não tiver ingressos será proibida nas quatro vias ao redor do Mineirão, mas, mesmo assim, houve registros de aglomerações.

⚽️🐔 Hoje é dia de Copa Libertadores! Às 21h30, a bola rola para @Atletico e @Palmeiras, para o jogo de volta da semifinal do torneio.



O repórter @lucaslborges91 está no Mineirão para acompanhar todos os detalhes do duelo que vale vaga na decisão pic.twitter.com/HcM8KepV62 — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) September 28, 2021

Expectativa

Daniela Saraiva, 34, e o esposo Carlos Wagner saíram do Espírito Santo com a torcida organizada da Galoucura para acompanhar a decisão desta noite. “Saímos de áreas capixabas mais uma vez para ver o ‘Galão’ passar o carro”, conta a torcedora.

Casal atleticano saiu do Espírito Santo para acompanhar a semifinal

O Jogo

Atlético e Palmeiras decidem nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, uma das vagas na final da Copa Libertadores. Os times ficaram no 0 a 0 na partida de ida da semi, no Allianz Parque.

*Sob supervisão de Thiago Prata

