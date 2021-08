O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou, nesta segunda-feira (23), que não recebeu pedidos dos clubes de futebol para autorizar o retorno dos torcedores aos estádios.

Em entrevista coletiva realizada na prefeitura da capital, o chefe do executivo municipal disse que a decisão em liberar o público foi tomada por ele em parceria com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

Ainda durante o pronunciamento, Kalil considerou o episódio como um “verdadeiro escândalo”, mas disse que não iria “culpar ninguém”

“Diferente da paixão por futebol que eu tenho, parece que os clubes vieram à prefeitura e pediram o evento teste do futebol. É muito importante para as torcidas saberem que isso foi uma iniciativa do Alexandre Kalil. Que pediu ao comitê para dar uma oportunidade para a gente saber se dava para voltar o futebol. Mas, infelizmente, deu no que deu”, disse, referindo-se às cenas de aglomerações e desrespeito aos protocolos vistos antes da partida entre Atlético e River Plate, na quarta-feira (19).

“A imprensa já disse que no jogo do Atlético não tinha 18 mil pessoas. Coisa que eu já sabia. Nós refizemos o protocolo em um modelo de Copa do Mundo e fizemos na sexta o jogo do Cruzeiro. Protocolo mais rígido, com muita fiscalização, e fracassou novamente”, concluiu.

Confira, na íntegra, a entrevista concedida pelo prefeito Alexandre Kalil:

