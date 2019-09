O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Ministério Público Federal (MPF) anunciaram nesta quarta-feira (18) que vão ajuizar uma ação civil pública na Justiça Federal solicitando a contratação imediata de profissionais para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG). Só neste ano, 51 leitos já foram fechados na unidade de saúde, que é referência em serviços de alta complexidade em Minas, por falta de funcionários.

O corte dos leitos este ano aconteceu porque a o HC sofre com um déficit de cerca de 300 servidores, que saíram, se aposentaram ou foram exonerados desde 2013, quando a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), órgão do governo federal, assumiu a gestão do órgão. O problema é que os profissionais não foram repostos conforme a necessidade do complexo.

O objetivo da ação civil pública é que a Justiça determine a contratação excepcional de profissionais, em no máximo 30 dias, para que o hospital volte a ter 537 leitos funcionando. A preocupação do MPMG é que muitas doenças raras e graves, principalmente na área de oncologia, são assistidas exclusivamente pelo HC, que atende 100% dos pacientes vindos do SUS, sendo que 4 em cada 10 vem de cidades do interior do Estado.

Para sustentar o pedido, os autores da ação destacam a cláusula sétima do contrato de gestão vigente, no qual a Ebserh é obrigada a manter a força de trabalho do hospital "adequada ao bom funcionamento dos serviços, observando-se o dimensionamento do quadro de pessoal". Contudo, em vez do aumento de 37 leitos previstos em 2013, houve redução de vagas.

Atualmente, segundo o MPF, o quadro total de funcionários do Hospital das Clínicas de BH, somando-se servidores concursados e contratados temporários, é de 2.891 funcionários.. Quando a UFMG passou a gestão para a Ebserh, eram 3.613 servidores.

Problemas

Conforme o Hoje em Dia mostrou em agosto, o déficit de recursos humanos no HC ocasionou o aumento do tamanho das filas para cirurgias, estagnação na oferta de consultas especializadas e de procedimentos complexos e exames, além de impactar as aulas dos cursos de saúde da universidade. O cronograma de aulas teve de ser revistos e procedimentos antes acompanhados pelos alunos às vezes não são realizados, o que impacta o aprendizado.

Para os representantes do MPF e do MPMG, as situações representam "gravíssimo impacto no sistema estadual de saúde, diante do atendimento altamente especializado que o HC-UFMG presta à rede do SUS não só da região metropolitana, mas de todo o estado", lembram.

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato coma Ebserh, mas a empresa do governo federal ainda não havia se posicionado até o fechamento desta reportagem.

Leia Mais:

Menos leitos no Hospital das Clínicas afetam alunos de medicina na UFMG

Hospital das Clínicas fecha mais 21 leitos por falta de profissionais