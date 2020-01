Os incidentes relacionados às chuvas históricas que acometem cidades de Minas Gerais desde a última sexta-feira (24) já provocaram a morte de 52 pessoas, apontou novo balanço da Defesa Civil estadual divulgado na noite desta terça-feira (28). Até o momento, 33.290 pessoas tiveram que deixar as suas casas; uma vítima está desaparecida, em Conselheiro Lafaiete, na região Central.

Do total de pessoas fora de suas residências, 28.893 estão desalojadas, ou seja, com possibilidade de retorno, enquanto outras 4.397 estão desabrigadas. As prefeituras é que são responsáveis por realocar esses moradores em abrigos temporários, hotéis ou pousadas.

Belo Horizonte continua sendo a cidade com mais mortes registradas desde sexta-feira. Treze pessoas morreram na capital, seguida por Betim, na região metropolitana, com seis ocorrências; e Ibirité, na Grande BH, e Luisburgo, na Zona da Mata, ambas com cinco mortes cada. Os outros municípios com óbitos foram Alto Caparaó (4), Alto Jequitibá (3), Pedra Bonita (3), Simonésia (3), Contagem (2), Divinópolis (2), Carangola (1), Divino (1), Manhuaçu (1), Olhos D'Água (1), Santa Margarida (1) e Tocantins (1).

A maioria das mortes (42), aconteceu por riscos geológicos, que envolvem soterramentos, desabamentos e deslizamentos. Outras oito pessoas morreram arrastadas pelas águas e oito óbitos aconteceram por afogamento, segundo o boletim da Defesa Civil.

O Estado está acompanhando 144 municípios impactados pela chuva. Desses, 101 tem situação de emergência decretada pelo governador Romeu Zema (Novo), 20 decretaram situação de emergência municipal e três decretaram estado de calamidade pública - Orizânia, na Zona da Mata; Ibirité, na Grande BH; e Catas Altas, na região Central.

Leia Mais:

SME pede fim de flexibilidade e mais transparência para solucionar caos na Teresa Cristina

Trabalhador atingido pela chuva pode sacar até R$ 6.220 do FGTS

Caixa oferece carência de até 90 dias para vítimas de enchentes