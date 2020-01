Três outdoors colocados por atleticanos em alusão ao rebaixamento do Cruzeiro à Série B do Campeonato Brasileiro foram vandalizados em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As placas, colocadas no início desta semana, começaram a ser rasgadas horas depois de terem sido instaladas.

Os painéis custaram cerca de R$ 1.500 e foram divididos por mais de cem pessoas que fazem parte de um grupo de torcedores do Atlético intitulado “Contra o vento”, que moram na cidade. Pelas redes sociais, eles se organizam para verem jogos, trocam informações, arrumam caronas e definem iniciativas, como a instalação das placas.

Um dos membros do grupo, o servidor público Vinícius Carvalho, de 36 anos, contou que os outdoors foram instalados na segunda-feira (6) em três pontos do município, e começaram a ser vandalizados rapidamente. “Cerca de meia hora depois já estavam sendo vandalizados e foram até hoje (quarta-feira, 8). Teve gente que achou chato ficar tão pouco tempo exposto, mas para outros, o objetivo foi cumprido”, opinou.

Nas redes sociais, o grupo ainda não definiu se tomará alguma atitude, de recolocar os murais, mas novas iniciativas estão previstas. “A gente tem que aproveitar o ano todo para zoar, né? Tem algumas ideias, como de colocar outros outdoors, instalar um por mês, mas nada definido”, afirmou Carvalho.

Pontos

Os painéis foram colocados em três locais de Santa Luzia, um na MG-020, na entrada da cidade, outro na ponte da parte baixa e um próximo a um supermercado na região da ponte velha. Todas foram descaracterizadas pelos vândalos.

Mesmo assim, quem instalou as placas não se decepcionou. “Acredito que a maioria do grupo ficou satisfeita por ter conseguido cutucar o arquirrival. Enquanto o Cruzeiro estiver na Série B a galera tem a intenção de atazanar”, comentou o torcedor.

Como não houve ocorrências registradas, a Polícia Militar não prendeu ninguém pelo crime. Veja como era a placa antes de ter sido destruída:

Placas foram colocadas no início desta semana em três pontos da cidade

Leia Mais:

Kalil comenta rebaixamento do Cruzeiro: 'Gostei tanto quanto qualquer atleticano'

A cara do rebaixamento: o quarteto que decretou a degola do Cruzeiro em 2019

Rebaixamento do rival aumenta pressão em cima do Galo na temporada 2020