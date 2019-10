Os petroleiros de Minas Gerais decidiram, na tarde desta segunda-feira (18), que vão obedecer a liminar do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que determina o funcionamento do setor produtivo das refinarias com o mínimo possível de trabalhadores. Minas é o único Estado do país onde a categoria não suspendeu a greve, que está mantida até pelo menos a próxima sexta-feira (1º), segundo o Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro-MG).

O diretor do Sindipetro-MG, Anselmo Braga, disse que, durante esta semana, a categoria vai deliberar se a greve continua ou não. "A liminar do TST foi uma decisão arbitrária. Nós recorremos, mas não tivemos o direito de greve reconhecido. Vamos continuar em greve então, já que praticamente estamos sendo obrigados a manter os funcionários da produção, e, até sexta-feira, decidiremos se continuamos ou não com o movimento", afirmou.

Sexta-feira é a data firmada pelo próprio TST para que os sindicatos em todo o país deem retorno sobre as assembleias com os trabalhadores. Na última sexta (25), a Federação Única dos Petroleiros (FUP), que representa a categoria em nível nacional, anunciou a suspensão da greve, já que o tribunal havia acatado quatro das seis sugestões feitas pelos trabalhadores para ajustar a mediação com a Petrobras.

Segundo o sindicato, haverá trocas de turno durante a semana na Regap para garantir cumprimento da liminar

Os petroleiros exigem que seja feita a renovação do acordo coletivo e a conservação dos postos de trabalho ameaçados por uma eventual privatização da Petrobras. Os trabalhadores afirmam que a venda da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, já estaria em estágio avançado de negociação.

Desabastecimento

Caso a greve continue sem cumprimento da liminar, segundo os sindicatos de trabalhadores e de postos de combustíveis, poderá haver desabastecimento no postos. O presidente do Minaspetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais), Carlos Eduardo Mendes, diz que há um sinal de alerta ligado.

"Se a refinaria parar por mais de três turnos, começa a afetar o abastecimento nos postos. Não acreditamos que há espaço para isso, diante do cenário de crise que o país vive, não podemos passar por outra crise de combustível", comentou.

Para a Petrobras, a greve é abusiva, já que o TST está no processo de negociação do acordo coletivo. A empresa acredita que os ajustes feitos pelo TST vão possibilitar que a greve tenha um desfecho em prazo rápido, sem comprometer o abastecimento em Minas. "A Petrobras acredita que, decorridos mais de 5 meses do início da negociação, estamos próximos à conclusão do processo e da assinatura (do acordo coletivo)", diz a companhia.

