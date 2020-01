A chuva fraca, porém incessante, que cai sobre Belo Horizonte desde a manhã desta quinta-feira (23) fez com que a Defesa Civil da capital dobrasse a quantidade esperada de precipitações nas próximas horas. Até às 8h desta sexta-feira (24), o órgão espera que chova entre 100 e 120 milímetros (mm), pelo menos o dobro dos 50 mm registrados até às 14h.

Isso não significa que a chuva cairá de uma só vez. A quantidade de água pode ser espraiada em todas as regiões da cidade ou por várias horas, como acontece nesta quinta, ou cair de forma concentrada, como aconteceu na tempestade que assolou a cidade no último fim de semana.

A preocupação das forças Defesa Civil de BH, Contagem, na região metropolitana, e do Governo de Minas, é que as chuvas esperadas até sábado (25) causem mais transtornos como os do início da semana. Por isso, um forte esquema de prevenção a problemas e uma força-tarefa foi montada no Centro Integrado de Operações (COP-BH).

14h35 - Com base nos últimos registros de chuva e a tendência para as próximas horas será acrescido o volume de 50 mm em relação ao alerta anterior, totalizando 100 a 120 mm até 8h de sexta-feira (24). Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/oYRUjRjyaH — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 23, 2020

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) chegou a transferir o gabinete da sede da prefeitura para o local. Ele ficará lá tanto nesta quinta quanto na sexta.

Risco

Na manhã desta quinta, a Defesa Civil da capital emitiu alerta de risco geológico. O órgão informou que até o próximo domingo (26) há riscos de quedas de muros e deslizamentos de encostas e morros, além de desabamentos.

Para estabelecer as áreas de atuação, a força-tarefa montada para os três dias de forte chuvas definiu 11 pontos críticos na capital, onde serão distribuídos caminhões, carregadeiras, escavadeiras, retroescavadeiras, tratores, caminhões prancha e hidrojatos.

Confira abaixo os 11 pontos críticos na capital:

Leia Mais:

Já chove em BH! Veja qual é a previsão por dia até sábado

Defesa Civil de BH emite mais um alerta de risco geológico