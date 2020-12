A queda de uma árvore, na manhã deste domingo (13), interrompeu completamente o tráfego de veículos na pista sentido Centro da avenida Cristovão Colombo, na região da Savassi. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a árvore caiu inteira sobre as três faixas de rolamento da via. O fluxo de veículos foi restabelecido na parte da tarde.

Nenhuma pessoa ficou ferida e não houve registro de danos em imóveis. Agentes da BHTrans fizeram o desvio do trânsito no local. A Gerência de Manutenção da Regional Centro-Sul foi acionada para retirar a árvore, que ficou com as raízes expostas, e liberar o trânsito no local.

