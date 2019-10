O temporal que atingiu todas as regiões de Belo Horizonte nesta terça-feira (29), representou, sozinho, mais da metade de toda a chuva deste mês na cidade. Conforme números da Defesa Civil, até às 19h, caiu, em média, 64,8% de toda a chuva acumulada no mês de outubro nas nove regionais da cidade. Foi tanta água que a regional Norte conseguiu bater os 104,7 milímetros (mm) da média histórica do período, algo impensável há cerca de uma semana.

Apesar disso, não é correto dizer que a terça foi o dia em que caiu 64,8% da chuva de todo o mês em Belo Horizonte. Isto porque o tamanho das regionais são diferentes e o peso delas na precipitação total da cidade, em proporção, é relativo ao seu tamanho.

De fato, foi na regional Norte que mais caiu chuva esta terça: 87,2 mm, até às 19h, onde uma pessoa ficou ilhada, no bairro Aarão Reis. Percentualmente, foram 77% do total acumulado no mês, que até esta terça está em 112,6 mm, segundo a Defesa Civil, acima do esperado para o mês, Nas outras regiões, também houve chuva acima da média.

As outras duas regiões em que houve mais de 70% da chuva esperada no mês foram a Noroeste e a Nordeste. Na Noroeste, foram 75,7% das precipitações registradas em outubro, com 45,6 mm só nesta terça. É nesta região que está grande parte da avenida Tereza Cristina, palco de imagens impressionantes registradas pelos leitores do Hoje em Dia. Veja vídeos no fio abaixo, que publicamos em nossa conta no Twitter:

Na região Nordeste, onde um bebê de 15 dias ficou ilhado dentro de uma casa no bairro Tupi, caiu 73,7% da chuva do mês. Foram 74,2 mm das 13h às 19h desta terça, quando em todo o mês, foram registrados 100,6 mm, próximo da média histórica de outubro na cidade.

Na sequência, o percentual de chuva apresentado hoje com relação ao total do mês nas regionais seguiu a seguinte ordem, por ordem de localidade: Barreiro (64%), Leste (61,9%), Venda Nova (61,5%), Oeste (60,3%), Pampulha (59,7%) e Centro-Sul, onde menos choveu, com 50%.

Confira no quadro abaixo quanto choveu, em milímetros, em cada regional de Belo Horizonte só nesta terça-feira, segundo a Defesa Civil:

Abaixo, veja o quadro de quanto choveu este mês, no acumulado, em cada uma das nove regionais de Belo Horizonte. Entre parêntesis, está a porcentagem da chuva registrada com relação à média histórica de outubro na capital. Os dados são da Defesa Civil municipal.

