Foi publicada nesta terça-feira (12) a homologação do resultado final para as cadeiras no Conselho Tutelar de Belo Horizonte. Dos 233 candidatos, 45 foram eleitos como titulares, cinco para cada uma das nove regionais da capital.

O resultado preliminar começou a circular nas redes sociais no dia 6 de outubro, mesmo dia do pleito, que teve votação recorde em BH. Foram computados 46.619 votos, crescimento de 46% em relação à 2015 (31,8 mil votos). A lista primária foi divulgada no dia 11 de outubro e, a partir de então, cidadãos que se sentissem lesados poderiam impetrar recursos. Nesse período, a Comissão Eleitoral criada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança ainda apurou denúncias de irregularidades na eleição, mas, como o resultado final foi divulgado sem alterações, nenhuma das investigações levou à suspensão da votação.

Confira a lista divulgada no Diário Oficial do Município:

REGIONAL BARREIRO

CANDIDATO (A) Nº DE VOTOS CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO PRISCILA PEREIRA ALVES 949 1º LUGAR TITULAR LUCIANE REGINA DA SILVA 748 2º LUGAR TITULAR KELE CHRISTINA NUNES DE MIRANDA 527 3º LUGAR TITULAR MARLISE ELY GONÇALVES AFONSO 440 4º LUGAR TITULAR ELIANA DE SOUZA PINHEIRO 430 5º LUGAR TITULAR EDNA RIBEIRO ANDRADE 419 6º LUGAR SUPLENTE PATRÍCIA SANTOS DE OLIVEIRA 410 7º LUGAR SUPLENTE ELIDA FERNANDA DE OLIVEIRA LOURENÇO 399 8º LUGAR SUPLENTE TAMIRES MENEZES DUARTE BRAGA 277 9º LUGAR SUPLENTE NAIR ALVES DA SILVA DIAS 202 10º LUGAR SUPLENTE SAMUEL PEREIRA DA COSTA 167 11º LUGAR SUPLENTE DIRCELENE ANDRADE DE OLIVEIRA 124 12º LUGAR SUPLENTE LAURA MARGARETE SETIMO DE PAULA 111 13º LUGAR SUPLENTE PAULO RENATO DOS SANTOS 103 14º LUGAR SUPLENTE FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 063 15º LUGAR SUPLENTE ELISÂNGELA ALVES DE ALMEIDA 036 16º LUGAR SUPLENTE ANDERSON ACÁSSIO DE OLIVEIRA 027 17º LUGAR SUPLENTE

REGIONAL CENTRO-SUL

CANDIDATO (A) Nº DE VOTOS CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO JULIANA CELESTINO 806 1º LUGAR TITULAR DALILA ROSANE RAMALHO DA SILVA 709 2º LUGAR TITULAR LUCIANE CEZARINA SILVA RIBEIRO 486 3º LUGAR TITULAR PATRICIA SUELI DOS REIS REZENDE 327 4º LUGAR TITULAR ROGERIO REGO SILVA 261 5º LUGAR TITULAR SORAIA PINTO SENA 226 6º LUGAR SUPLENTE ELAINE CRISTINA ROCHA LOPES 203 7º LUGAR SUPLENTE JORGE CUSTÓDIO 202 8º LUGAR SUPLENTE KÊNIA VIEIRA PIMENTA 201 9º LUGAR SUPLENTE LUCIANA ALVARENGA CHAGAS 187 10º LUGAR SUPLENTE MARISA BRAGA DE OLIVEIRA 187 11º LUGAR SUPLENTE MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO ROCHA 187 12º LUGAR SUPLENTE RONALDO DE JESUS FERREIRA 170 13º LUGAR SUPLENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUSA ARAÚJO 166 14º LUGAR SUPLENTE SUELI VERDIANO XAVIER DE OLIVEIRA 156 15º LUGAR SUPLENTE MARCELINE ANGELA BARBOSA 153 16º LUGAR SUPLENTE MARIA RITA DE LIMA 132 17º LUGAR SUPLENTE MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO 113 18º LUGAR SUPLENTE DANIELA APARECIDA LINHARES DA SILVA 067 19º LUGAR SUPLENTE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO VALADARES DOS SANTOS 067 20º LUGAR SUPLENTE ELAINE PINHEIRO DOS REIS 061 21º LUGAR SUPLENTE LUIZ PAULO DO CARMO 060 22º LUGAR SUPLENTE PATRICIA MÁRCIA DOS SANTOS 052 23º LUGAR SUPLENTE ANA PAULA ANDRADE DOS SANTOS 047 24º LUGAR SUPLENTE MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO 025 25º LUGAR SUPLENTE ALEXANDRE EZEQUIEL MARTINS 016 26º LUGAR SUPLENTE MARIA MÁRCIA DA SILVA 013 27º LUGAR SUPLENTE

REGIONAL LESTE

CANDIDATO (A) Nº DE VOTOS CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO ÁLIDA MARIA DE JESUS COSTA 839 1º LUGAR TITULAR GABRIEL HENRIQUE SOARES DAMASO 436 2º LUGAR TITULAR MARIA CRISTINA SILVA 430 3º LUGAR TITULAR CARLOS GUILHERME DA CRUZ 336 4º LUGAR TITULAR MAURICIO BARBOSA BRANDAO 332 5º LUGAR TITULAR MÁRCIA MARIA CRISPIM DA PAIXÃO 301 6º LUGAR SUPLENTE NEIDE LÚCIA NUNES DE LIMA 266 7º LUGAR SUPLENTE JOSÉ APARECIDO FERREIRA 257 8º LUGAR SUPLENTE MARIA DAS DORES NUNES LOPES E SOUSA 239 9º LUGAR SUPLENTE JEFFERSON FARIA DA CRUZ 225 10º LUGAR SUPLENTE GISLANE DOMINGUES DE ALMEIDA 206 11º LUGAR SUPLENTE MARISA ALESSANDRA DA MATA 184 12º LUGAR SUPLENTE LÚCIA RITA GUIMARÃES 181 13º LUGAR SUPLENTE ANDRASSY DANIEL AMARAL DA SILVA 177 14º LUGAR SUPLENTE WANDER FERREIRA LELIS 161 15º LUGAR SUPLENTE ROBERTA SANT ANDRÉ 158 16º LUGAR SUPLENTE WATSON OSEIAS MIRANDA CAMPOS 138 17º LUGAR SUPLENTE JULIANA BORGES FARIA 129 18º LUGAR SUPLENTE JACQUELINE RODRIGUES DA CRUZ 112 19º LUGAR SUPLENTE WANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA LOPES 092 20º LUGAR SUPLENTE DENISE GARCIA DE SOUZA CRUZ LEAL 084 21º LUGAR SUPLENTE JOYCE DE OLIVEIRA ROSA DOS SANTOS 073 22º LUGAR SUPLENTE TATIANA MOURA DE QUEIROZ 072 23º LUGAR SUPLENTE ELIZEU DAMASCENO GOIS 069 24º LUGAR SUPLENTE REJANE RIBEIRO DA SILVA REZENDE 056 25º LUGAR SUPLENTE MARGARETH HELENA DA SILVA LEITE 053 26º LUGAR SUPLENTE CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS 017 27º LUGAR SUPLENTE VÂNIA DE OLIVEIRA LUIZ 016 28º LUGAR SUPLENTE TATIANA APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO 016 29º LUGAR SUPLENTE HERNANY MENDES DE FARIA PINTO 010 30º LUGAR SUPLENTE

REGIONAL NORDESTE

CANDIDATO (A) Nº DE VOTOS CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO SURYA NOARA JANUÁRIO 544 1º LUGAR TITULAR SINDALVA LOPES GOUVEIA 525 2º LUGAR TITULAR CRISTIANE DA SILVA BORGES 501 3º LUGAR TITULAR CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR 456 4º LUGAR TITULAR LUCIANA APARECIDA SILVA FIDELIS 430 5º LUGAR TITULAR TÂNIA RODRIGUES GOMES 353 6º LUGAR SUPLENTE WELLINGTON RODRIGUES DE AMORIM 342 7º LUGAR SUPLENTE JOEL ARAÚJO FERREIRA 328 8º LUGAR SUPLENTE CHARLENE BISPO DE SOUZA LOPES 317 9º LUGAR SUPLENTE DAVIDSON LUIZ DO NASCIMENTO 303 10º LUGAR SUPLENTE GILMAR BARBOSA DOS SANTOS 189 11º LUGAR SUPLENTE REGINA GOMES DE SOUZA 171 12º LUGAR SUPLENTE EUSTAQUIO JOSÉ DA SILVA 153 13º LUGAR SUPLENTE JOSÉ GERALDO FRANCISCO DE SOUZA 144 14º LUGAR SUPLENTE JANAINA PRAGA NASCIMENTO 143 15º LUGAR SUPLENTE SANDREI BASTOS NOGUEIRA 108 16º LUGAR SUPLENTE RÚBIA LEONOR SOARES DE QUEIROZ CASSÉTE 104 17º LUGAR SUPLENTE ENI BRAGA DE OLIVEIRA 097 18º LUGAR SUPLENTE NILTON SANTANA 080 19º LUGAR SUPLENTE TATIANA FERNANDES DE LIMA SERRA 070 20º LUGAR SUPLENTE DIANA MARTINS EVANGELISTA DOS SANTOS 048 21º LUGAR SUPLENTE PAULO SÉRGIO MACIEL DE ARAÚJO 047 22º LUGAR SUPLENTE PRISCILA DOS REIS RODRIGUES 031 23º LUGAR SUPLENTE

REGIONAL NOROESTE

CANDIDATO (A) Nº DE VOTOS CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO LAURA MOREIRA 430 1º LUGAR TITULAR GLEICIANE ALVES DA SILVA MARTINS 375 2º LUGAR TITULAR ROSIMEIRE PINTO DA SILVA 329 3º LUGAR TITULAR DANIELLE LÚCIA DA COSTA SILVA 292 4º LUGAR TITULAR LENIMARA SALOMÃO ALVES ROCHA 268 5º LUGAR TITULAR MIRNA DE PAULA GONÇALVES TAVARES 246 6º LUGAR SUPLENTE CRISTIANA MARIA ANTUNES E PEREIRA 243 7º LUGAR SUPLENTE ELUAR DE ALMEIDA DUARTE 232 8º LUGAR SUPLENTE RICARDO DOS SANTOS ARAUJO 212 9º LUGAR SUPLENTE DANIELLA DEMETRIO PEREIRA 203 10º LUGAR SUPLENTE HELOISA DE MATOS VIEIRA 193 11º LUGAR SUPLENTE CLEIDE APARECIDA DOS REIS 187 12º LUGAR SUPLENTE RITA DE CÁSSIA VIDIGAL ALVARENGA 152 13º LUGAR SUPLENTE SABRINA PALMELA BRAUN 152 14º LUGAR SUPLENTE NEUSA MARIA DA SILVA 145 15º LUGAR SUPLENTE CASSIA MARA DE JESUS PINTO SANTOS 129 16º LUGAR SUPLENTE JOYCE ALVES HENRIQUE 124 17º LUGAR SUPLENTE CARLA CRISTINA VENTURA DE PAULA 117 18º LUGAR SUPLENTE CLAUDIANA APARECIDA LOPES 107 19º LUGAR SUPLENTE WALNEY SOUZA MARTINS 065 20º LUGAR SUPLENTE MARILZA HELENA DA CONCEIÇÃO MARTINS 033 21º LUGAR SUPLENTE VALDEI DOS ANJOS NOVAES 027 22º LUGAR SUPLENTE CLÁUDIA PINTO COELHO 018 23º LUGAR SUPLENTE JULIANE ANDRADE ARÊDES 017 24º LUGAR SUPLENTE GLAUCIA REGINA DE MATOS 015 25º LUGAR SUPLENTE

REGIONAL NORTE

CANDIDATO (A) Nº DE VOTOS CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO LAURINDA APARECIDA DE JESUS 451 1º LUGAR TITULAR ÂNGELA CRISTINA SILVA SOUZA 399 2º LUGAR TITULAR ROSILDA CARDOSO DA SILVA 302 3º LUGAR TITULAR VANDA ALEXANDRA DA SILVA 282 4º LUGAR TITULAR GABRIELA TEIXEIRA AMORIM 281 5º LUGAR TITULAR ROBSON ITAMAR DA SILVA 267 6º LUGAR SUPLENTE JULIANA IVANI MARTINS DAMASCENO 262 7º LUGAR SUPLENTE PAULA ROBERTA DE PAIVA CURCIO 250 8º LUGAR SUPLENTE SÔNIA FERNANDA AMARAL MEDEIROS 232 9º LUGAR SUPLENTE EDSON DE MORAES 197 10º LUGAR SUPLENTE WANDERSON CARLOS DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA 196 11º LUGAR SUPLENTE SARA JEANE LIMA MENDES MASSANTE 184 12º LUGAR SUPLENTE MARIA DO CARMO SANTIAGO SILVA 176 13º LUGAR SUPLENTE JUSSARA CONCEIÇÃO DE FREITAS OTONI 171 14º LUGAR SUPLENTE CUSTÓDIO MARTINS DO CARMO 161 15º LUGAR SUPLENTE ALESSANDRA SOARES DE ALMEIDA SANTOS 153 16º LUGAR SUPLENTE LAUDILY MOURA DE JESUS 153 17º LUGAR SUPLENTE ROSEMARY RODRIGUES DE OLIVEIRA 152 18º LUGAR SUPLENTE MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 143 19º LUGAR SUPLENTE SIMONE CRISTINA FRANSCISCO 141 20º LUGAR SUPLENTE MARIZA BORGES FERNANDES 128 21º LUGAR SUPLENTE CAMILA EUSTAQUIA DOS SANTOS 121 22º LUGAR SUPLENTE MÁRCIA ALEXANDRE DE LIMA DA COSTA 091 23º LUGAR SUPLENTE DÉBORA FREITAS BONO RESENDE 083 24º LUGAR SUPLENTE MÁRCIA REGINA XAVIER DE SOUZA 078 25º LUGAR SUPLENTE EDUARDO ALVES DA SILVA 073 26º LUGAR SUPLENTE MARIA PERPETUA BECALLI 059 27º LUGAR SUPLENTE ADILENE CONCEIÇÃO BRAGA 058 28º LUGAR SUPLENTE LILIAN CORDEIRO BERNARDES 049 29º LUGAR SUPLENTE MARIANA ALVES VIEIRA 032 30º LUGAR SUPLENTE

REGIONAL OESTE

CANDIDATO (A) Nº DE VOTOS CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO MAXWELL APARECIDO MIGUEL JUNIOR 638 1º LUGAR TITULAR VANESSA CRISTINA DE JESUS 553 2º LUGAR TITULAR FELIPE ZIMMERMAN BEZERRA FRANCISCO 423 3º LUGAR TITULAR MARCO AURELIO DIAS 384 4º LUGAR TITULAR DENISE REGINA DIAS PAIVA 359 5º LUGAR TITULAR FLÁVIA CRISTINA DE LIMA 279 6º LUGAR SUPLENTE BIANCA RODRIGUES ROCHA 256 7º LUGAR SUPLENTE ANDERSON CÂNDIDO DE SOUZA 249 8º LUGAR SUPLENTE ANA PAULA PINHEIRO 226 9º LUGAR SUPLENTE INGRID KADNA DA SILVA REIS 218 10º LUGAR SUPLENTE SHYRLEY GUIMARÃES DE AVILA 211 11º LUGAR SUPLENTE CARLA ALVES AZEREDO 177 12º LUGAR SUPLENTE FAUSTO DE SOUZA 152 13º LUGAR SUPLENTE ELICA BATISTA DO CARMO 151 14º LUGAR SUPLENTE JOÃO BATISTA ALVES 147 15º LUGAR SUPLENTE MARILCE KÊNIA MENDES 112 16º LUGAR SUPLENTE KARLA DANIELE BARBOSA 111 17º LUGAR SUPLENTE SÔNIA LÚCIA DE SOUZA 111 18º LUGAR SUPLENTE MAGNA GIL AGUILAR DE SOUZA 109 19º LUGAR SUPLENTE ELAINE DA SILVA 104 20º LUGAR SUPLENTE EDINA PEREIRA DE SOUZA 103 21º LUGAR SUPLENTE GREICE KELLE SILVA RIBEIRO 095 22º LUGAR SUPLENTE DANIELLE FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS 070 23º LUGAR SUPLENTE MARCOS ATHAYDE CANELLA 062 24º LUGAR SUPLENTE DAVID AFRA FERREIRA 057 25º LUGAR SUPLENTE RITA DE CÁSSIA MARTINS CASTRO 055 26º LUGAR SUPLENTE ISAMAR OLIVEIRA SARAIVA 047 27º LUGAR SUPLENTE KARLA DANIELLE TEIXEIRA RODRIGUES LANA 025 28º LUGAR SUPLENTE HILDA RODRIGUES PALHANO 004 29º LUGAR SUPLENTE

REGIONAL PAMPULHA

CANDIDATO (A) Nº DE VOTOS CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO MÔNICA MARIA NEVES SANTOS 441 1º LUGAR TITULAR BÁRBARA CRISTINA RODRIGUES PINTO 428 2º LUGAR TITULAR IVANA IDALÓ MACIEIRA 345 3º LUGAR TITULAR ALCIENE FÁTIMA DA SILVA 327 4º LUGAR TITULAR MARSALINA FELIZ DOS SANTOS 312 5º LUGAR TITULAR MARIA ELISA ABREU CRUZ DE MORAES 251 6º LUGAR SUPLENTE EDNA NUNES GOMES 245 7º LUGAR SUPLENTE VALDEIR TEIXEIRA FILHO 241 8º LUGAR SUPLENTE SÉRGIO ANTÔNIO PINTO 231 9º LUGAR SUPLENTE RUTH MELLO REGAZZONI 209 10º LUGAR SUPLENTE TONNY ANDERSON SANTOS 191 11º LUGAR SUPLENTE PATRICIA DA SILVA DUARTE 154 12º LUGAR SUPLENTE JANAÍNA LAGES DA SILVA BARBOSA 153 13º LUGAR SUPLENTE MAYRA DA SILVA COSTA 128 14º LUGAR SUPLENTE RAQUEL ROBERTA DE OLIVEIRA DUARTE 117 15º LUGAR SUPLENTE ELIETE DO CARMO BERNARDINO 091 16º LUGAR SUPLENTE NAYARA ALVES BICALHO 089 17º LUGAR SUPLENTE ROBERTA BATISTA AGUIAR ALVES 085 18º LUGAR SUPLENTE CRISTIANO SOUZA MACHADO 077 19º LUGAR SUPLENTE FABRICIO CARLOS BRANDÃO 057 20º LUGAR SUPLENTE DAYANNE KAROLINE DA CRUZ 050 21º LUGAR SUPLENTE BRÁULIO MERLO SIMÕES 034 22º LUGAR SUPLENTE JAYNE TRINDADE DA SILVA 029 23º LUGAR SUPLENTE MARIA DAS DORES PIRES BRAGA 009 24º LUGAR SUPLENTE

REGIONAL VENDA NOVA