Em pouco mais de 24 horas, cinco das nove regionais de Belo Horizonte registraram ao menos 15% do previsto de chuvas para todo o mês de janeiro. O balanço foi feito pela Defesa Civil da capital até às 6h deste domingo (2), e também não registrou ocorrências relacionadas à chuva na cidade.

Segundo o órgão, as regiões Centro-Sul, Leste, Noroeste, Oeste e Pampulha já superaram a marca, com destaque para a regional Oeste, onde choveu 18,9% do esperado para o mês até o momento. Entre 22h de sábado (1) e 6h deste domingo (2), foram 11,2 mm de precipitação nessa área da cidade.

Confira o acumulado de chuvas em janeiro até as 6h deste domingo:

Barreiro - 49,2 (14,9%)

Centro Sul - 62,5 (19,0%)

Leste - 56,0 (17,0%)

Nordeste - 43,8 (13,3%)

Noroeste - 57,2 (17,4%)

Norte - 39,8 (12,1%)

Oeste - 62,2 (18,9%)

Pampulha - 51,2 (15,6%)

Venda Nova - 47,2 (14,3%)

Até esta segunda-feira (3), todas as nove regionais da cidade estão sob risco geológico. A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Veja as orientações:

⠀- Coloque calha no telhado da sua casa

⠀- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água

⠀- Não jogue lixo ou entulho na encosta

⠀- Não despeje esgoto nos barrancos

Sinais:⠀⠀

⠀- Trinca nas paredes

⠀- Água empoçando no quintal

⠀- Portas e janelas emperrando

⠀- Rachaduras no solo

⠀- Água minando da base do barranco

⠀- Inclinação de poste ou árvores

Previsão do Tempo

Neste domingo, a previsão da Defesa Civil indica que o dia será de céu encoberto com chuva a qualquer hora, de intensidade moderada a forte, acompanhada de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 17 °C, a máxima estimada é de 22 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 85% à tarde.

Alertas

Os moradores podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP para o número 40199. O serviço não tem custo. A população também pode acompanhar pelas redes sociais.

