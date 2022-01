No momento em que os fogos de artifício espocavam no céu, na festa da virada do ano, Vivian Lúcia Modesto tinha outro motivo para comemorar: a chegada de seu terceiro filho, provavelmente o primeiro bebê nascido em Belo Horizonte em 2022.

O relógio marcava um minuto após a meia-noite quando o menino Ravi Henrique veio ao mundo na maternidade Hilda Brandão, da Santa Casa, localizada na região Centro-Sul da capital mineira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Santa Casa.

"Eu sabia que ele nasceria nos dois primeiros dias de janeiro, mas ser o primeiro bebê de 2022 foi inesperado", registra Vivian, de 29 anos, que mora no bairro Córrego da Ilha, em Sabará, e se deslocou até BH para ter o filho.

Ela começou a sentir as contrações na quinta-feira e foi levada para a Santa Casa. Já na sala de anestesia, na noite de sexta (31), pouco antes da meia-noite, os médicos já viviam a expectativa de que Ravi seria o primeiro bebê de 2022.

"Faltavam dez minutos e eles me pediram para ter calma, pois ainda precisava de mais dois centímetros de dilatação (para fazer o parto). Foi o tempo certo para Ravi nascer na virada do ano", assinala a mãe.

O garoto nasceu de parto normal, saudável, com 3,91 kg e estatura de 51 cm, após 39 semanas e cinco dias no ventre da mãe. O nome de batismo veio de uma sugestão do irmão Victhor, de 13 anos.

Assim como Ravi, Victhor também foi notícia no dia de seu nascimento, sendo o último parto realizado na Santa Casa de Sabará, fechada em 2008 devido problemas financeiros.

Primeiros do ano

O "pódio" dos primeiros nascimentos em BH ainda teve um bebê do sexo feminino, pesando 3,516 kg, no Hospital Odilon Behrens, região Noroeste, que foi para os braços da mãe quando o relógio apontava 1h23.

Além dela, as maternidades do Júlia Kubitschek, no Barreiro, e Odete Valadares, região Oeste, registraram as chegadas de dois garotos, um às 1h30 e outro 3h41, respectivamente.

