O fim de ano está sendo de bastante chuva em Belo Horizonte. Até o fim da tarde desta sexta-feira (31), cinco das nove regionais da capital registraram acúmulo de precipitações maior do que o esperado para dezembro.

De acordo com a Defesa Civil municipal, as regiões Leste, Nordeste, Noroeste, Oeste e Venda Nova tiveram, ao longo do mês, mais de 358,9 mm de chuva. Confira os dados de acúmulo no fim da matéria.

Em virtude do volume das chuvas previstas para os próximos dias, o órgão alertou para a possibilidade de risco geológico forte até segunda-feira (3). Moradores das regiões Norte, Nordeste, Leste, Centro-Sul, Barreiro e Venda Nova devem ficar atentos ao grau de saturação do solo, sinais construtivos (como trincas nas paredes e rachaduras no solo) e quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

RISCO GEOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO pic.twitter.com/M67OrB37BT — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 31, 2021

Emissão de alertas

Os moradores da capital podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP para o número 40199. O serviço não tem custo. A população também pode acompanhar pelas redes sociais.

