Após registrar 4.484 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, Minas chegou a 453.364 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (10) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) por meio do boletim epidemiológico.

Em um dia, 70 pessoas perderam a vida por complicações da doença. Ao todo, o Estado atestou 10.499 óbitos. Das 853 cidades de Minas, 685 já registraram ao menos uma morte provocada pelo vírus.

Conforme o levantamento, 411.381 pessoas já se recuperaram do coronavírus em Minas. Outros 31.484 pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento domiciliar.

Com 54.405 casos, Belo Horizonte é o epicentro da pandemia no Estado. A capital já confirmou 1701 mortes pela doença. Em seguida vem Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 38826 infectados e 722 óbitos.

Reinfecções

Nesta quinta, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no Brasil. Trata-se de um profissional da área da saúde do Rio Grande do Norte que teria se infectado pelo coronavírus pela primeira vez em junho e voltou a testar positivo em outubro.

Em Minas Gerais, a SES investiga 15 casos suspeitos de reinfecção pelo vírus. Ao todo, o Estado recebeu 33 notificações de possíveis reinfecções. No entanto, 14 delas foram descartadas e em outras duas faltaram dados que permitissem a análise, principalmente a disponibilidade de amostras de exame RT-PCR.

