Uma das instituições de ensino mais tradicionais de Minas Gerais, o Colégio Pitágoras anunciou o encerramento das atividades em Belo Horizonte após o fim do ano letivo de 2021. Na quinta-feira (11), os pais e responsáveis receberam um comunicado, e o colégio confirmou o fim dos trabalhos na sexta (12).

De acordo com a nota enviada pela instituição à imprensa, o encerramento das atividades acontece "em função do contexto atual do país", em decisão tomada pela direção geral, junto com a mantenedora atual, Eleva Educação.

O colégio explicou ainda que firmou parceria com outra instituição de BH, o Coleguium, que vai receber todos os estudantes interessados em 2022 e que estavam no Pitágoras até então.

Os processos e atividades da escola não serão alterados até o fim deste ano, segundo a nota. O Pitágoras confirmou que vem prestando apoio a todos os colaboradores, que também terão os direitos garantidos no encerramento do vínculo de trabalho.

Como proceder

Quem tem filhos ou parentes matriculados no Pitágoras, e tem interesse em matricular o estudante no Coleguium, pode entrar em contato com a Central de Relacionamento do colégio pelo telefone (31) 3490-5000. Para atendimentos e esclarecimentos relacionados ao fechamento do Pitágoras, foi disponivilizado o telefone (31) 2111-2100.

Com 55 anos de história, o colégio atuava do ensino infantil ao ensino médio. Localizado na avenida Prudente de Morais, no bairro Cidade Jardim, região Centro-Sul de BH, o Colégio Pitágoras irá manter a faculdade do grupo.

