Minas registrou mais um recorde negativo no número de infectados pela Covid-19 em 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quarta-feira (6), o Estado confirmou 9.515 testes positivos para o novo coronavírus.

A maior marca havia sido em 31 de dezembro, quando 6.865 pessoas foram infectadas com a doença em um período de um dia. Ao todo, Minas já atestou 566.207 casos da enfermidade desde o início da pandemia, em março do ano passado.

Conforme o levantamento da SES, de ontem para hoje, 128 mineiros perderam a vida por complicações do vírus. Com isso, o Estado chegou a 12.211 óbitos pela Covid. Dos 853 municípios de Minas, 711 já registraram ao menos uma morte pela doença.

Perfil

Cerca de 80% das vítimas têm 60 anos ou mais e a maioria (57%) é formada por homens. Ainda de acordo com o boletim, 74% dos pacientes que morreram apresentaram comorbidades.

Ainda segundo o boletim, 509.638 pacientes já se recuperaram do novo coronavírus em Minas. Outros 44.358 seguem em acompanhamento médico.

Em Belo Horizonte, 63.242 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus, maior número do Estado. Além disso, a capital mineira já contabilizou 1.899 óbitos. Logo atrás vem Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 43.285 casos e 753 mortes.

"A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) esclarece que a notificação de 9.515 novos casos no boletim de 6 de janeiro de 2021 não se refere a casos confirmados somente nesta semana. O aumento é resultado da redução das escalas de trabalho nos municípios e prestadores de serviços nas semanas de Natal e Ano Novo, com recessos e ponto facultativo, o que impactou na diminuição de notificações ao Estado por parte dos mesmos", explicou o ógão, em nota.

No comunidado, a SES afirmou que observou a redução da atenção aos protocolos de segurança, ao uso de máscaras, afrouxamento no distanciamento social mínimo e a não higienização constante das mãos. "O aumento das notificações, após a normalização das rotinas de trabalho, era esperado pela SES-MG e pela Sala de Situação, que continua monitorando diariamente os indicadores e atuando em conjunto com as regionais de saúde para entender, regionalmente, o impacto da pandemia no estado", completou.

A secretaria disse, ainda, que a situação epidemiológica em Minas Gerais demanda cautela e adequação às determinações orientadas pelo programa Minas Consciente.

Alerta

Durante entrevista coletiva concedida na terça-feira (5), o secretário-adjunto da SES, Marcelo Cabral, alertou que o resultado das aglomerações e das festas realizadas em dezembro, sem os devidos cuidados, será verificado em até 14 dias após os eventos. Esse é o período de incubação do vírus e a manifestação dos sintomas.

Uso de máscaras faciais e o distanciamento social são imprescindíveis, observou Cabral. “Enquanto não temos o imunizante, são esses cuidados que efetivamente vão nos proteger. Qualquer esforço será em vão se as pessoas não tomarem esses cuidados, e isso terá reflexo na rede assistencial”, frisou.

(*) Com Renata Galdino

