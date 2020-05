A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai endurecer ainda mais as regras de isolamento social na cidade em função do novo coronavírus. O decreto publicado nesta terça-feira (5) apresenta novas determinações, como aplicação de multa de R$ 20 mil e recolhimento do alvará de locais que realizarem festas, comemorações, exposições e quaisquer outros eventos dessa natureza.

De acordo com o texto publicado no Diário Oficial do Município (DOM), também estão proibidos eventos que reúnam pessoas dentro de carros – conhecidos como drive-in – em área particular ou pública. No último domingo (3), por exemplo, uma igreja cancelou um "culto drive-in" depois de pressão dos vizinhos.



O decreto estabeleceu, ainda, a suspensão de festas em áreas comuns de lazer ou recreação de condomínios. Neste caso, a administração dos locais fica responsável por penalizar quem usar esses espaços para realização de eventos. A medida prevê o pagamento de multa equivalente a 20 vezes o valor do condomínio.

As determinações são válidas por tempo indeterminado.

Texto na íntegra do decreto

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica, e considerando a Situação de Emergência em Saúde Pública declarada por meio do Decreto nº 17.297, de 17 de março de 2020,



DECRETA:



Art. 1º – O art. 2º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020, passa a vigorar acrescido dos §§ 1º e 2º com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...) § 1º – A proibição a que se refere o caput se estende a atividades, como festas, comemorações, exposições, exibições e eventos, que reúnam pessoas em veículos automotores estacionados, em drive-in ou em qualquer local, público ou privado.



§ 2º – O descumprimento do disposto no § 1º sujeita o promotor e o responsável pela atividade às seguintes penalidades:

I – pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

II – recolhimento do ALF pela Guarda Civil Municipal, quando for o caso.”.



Art. 2º – O Decreto nº 17.328, de 2020, passa a vigorar acrescido do art. 8º-A com a seguinte redação:

“Art. 8º-A – Os condomínios edilícios deverão suspender a realização de festas em áreas comuns de lazer ou de recreação e regulamentar a utilização destas áreas, bem como prever penalidades aos condôminos pelo descumprimento das regras.

Parágrafo único – O descumprimento do disposto no caput enseja a aplicação de multa ao condomínio no valor de vinte vezes o valor do condomínio.”.



Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Belo Horizonte, 4 de maio de 2020.



Alexandre Kalil

Prefeito de Belo Horizonte