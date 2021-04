Mesmo após o anúncio do governo de Minas de que Belo Horizonte irá avançar, a partir deste sábado (17), para a Onda Vermelha do programa Minas Consciente, a capital mineira ainda tem em vigor o decreto municipal que proíbe a abertura de atividades consideradas como não essenciais. Vale lembrar que cada município tem autonomia para aderir ou não a essa fase do programa, ao contrário do que ocorria na Onda Roxa e, mesmo após o avanço, a prefeitura informou que ainda está analisando o cenário para definição dos próximos passos.

Nas ruas do Centro da cidade, porém, são vistos casos que desrespeitam as medidas impostas pela Prefeitura de BH para o controle do novo coronavírus. A reportagem do Hoje em Dia percorreu a região Central da capital, em vias como a avenida Afonso Pena e as ruas dos Tupinambás, dos Carijós, São Paulo, Rio de Janeiro e Santos Dumont, e flagrou alguns comércios de portas abertas, apesar do número baixo de pessoas nas ruas (veja imagens abaixo).

Desde 6 de março, a PBH decidiu pelo fechamento do comércio e dos serviços considerados não essenciais. Depois que o decreto municipal entrou em vigor, o governo estadual decidiu criar a Onda Roxa, que durou um mês para cidades da Grande BH.

Além disso, no dia 23 do mesmo mês, proibiu o funcionamento, aos domingos, de supermercados, padarias, sacolões, lanchonetes, açougues e do Mercado Central. Com as medidas, bares e restaurantes (exceto para delivery), cinemas, feiras, escolas, lojas de vestuário, academias, eventos e parques não podem funcionar em quaisquer dias da semana como forma de frear o avanço da contaminação por Covid-19.

Reunião desta sexta pode definir reabertura

Membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Belo Horizonte se reúnem, mais uma vez, para analisar o atual cenário da pandemia na capital e definir os rumos da flexibilização e reabertura do comércio na cidade. A decisão, que perdura desde quarta-feira (14), pode ser conhecida após reunião marcada para esta sexta (16).

A medida, que buscava reduzir o avanço da pandemia da Covid-19, trouxe resultados positivos e, durante o período, a cidade viu índices de transmissão e ocupação de leitos diminuírem, mesmo que de forma lenta. Segundo dados divulgados no boletim de quinta-feira (15), a ocupação de leitos de terapia intensiva, que chegou ao colapso, com vagas 100% ocupadas e fila de espera para internação, agora está em 87,2%. No caso dos de enfermaria, a taxa está em 65,4%, em nível de alerta amarelo. Já o índice de contágio, que esteve em alerta máximo, voltou a um patamar que indica estabilidade da pandemia: 0,87.

Fiscalização

Apesar do valor salgado da multa, que é de mais de R$ 18 mil, há quem se arrisque e funcione à meia-porta ou de portas totalmente abertas. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, até o dia 12 de abril deste ano, 75 multas foram aplicadas por descumprimento de interdição na capital.

Até o momento, os fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental já realizaram 537 ações de interdições em estabelecimentos que insistiram em manter o funcionamento em desacordo com os decretos municipais.

Leia mais:

Quais os ricos de não tomar a segunda dose? Infectologista explica; veja vídeo

Taxa de infecção por Covid-19 no mundo está próxima do valor mais alto, diz OMS

Novo coronavírus já matou 44 crianças de 0 a 9 anos em Minas