O Comida di Buteco volta a Belo Horizonte nesta sexta-feira (30). O evento vai até 29 de agosto. Em sua 21ª edição, o concurso conta com algumas mudanças e novidades.

Pela primeira vez, dará foco aos serviços de delivery e ainda promove o movimento Salve os Butecos, que tem como objetivo auxiliar financeiramente os estabelecimentos participantes.

Durante a pandemia, 30% dos espaços que participavam do concurso fecharam as portas. Alguns, de forma irreversível. Outros, com a expectativa de conseguir retornar em algum momento. Por isso, o Salve os Butecos, além de dar prestígio, também auxiliará gerando fluxo de caixa através de doações. A meta é arrecadar R$ 3 milhões até o próximo mês e dividir o valor igualmente entre todos os bares que compõem o concurso. Todas as informações sobre o movimento e como doar estão disponíveis aqui.

O tema da edição será Raízes, que remete às origens. Todos os botecos devem criar uma receita de petisco usando ao menos um tipo de raiz, como por exemplo, batata, cenoura e mandioca. Nesta edição, todos os petiscos terão o valor fixo de R$ 27.

Outra novidade é a possibilidade de reservar uma mesa e ver os cardápios digitalizados, para que a ida seja planejada com mais segurança. O agendamento pode ser feito pela plataforma Tagme.

Para conferir todas as informações sobre esta edição e quais butecos da capital estão participando, clique aqui.

