Um trem acoplado de oito vagões do metrô de Belo Horizonte apresentou problemas técnicos na estação Vila Oeste, na regional Noroeste, na manhã desta sexta-feira (29). A ocorrência gerou um atraso de cerca de 40 minutos, refletindo em todo o trecho, que já foi normalizado.

A composição, que seguia sentido Vilarinho, no Venda Nova, teve que ser retirada do sistema. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH), o defeito aconteceu a partir da estação Calafate, na regional Oeste da capital.

Segundo a empresa, as medidas necessárias para retomar as operações do metrô foram tomadas e os intervalos das viagens estão normalizados desde 8h.

