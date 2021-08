Belo Horizonte vai avançar na vacinação contra a Covid-19 e imunizar moradores de 28 anos, completos até 31 de agosto, durante esta semana. Também haverá repescagem e convocação de profissionais da Educação Infantil para aplicação da segunda dose do imunizante.

Nesta segunda (16), poderá receber a primeira dose o público de 29 a 31 anos que, por alguma razão, perdeu a data da imunização. Na mesma data, haverá a aplicação do reforço em moradores com comorbidades chamados por faixa etária, além de gestantes e puérperas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente e Síndrome de Down.

Já na terça (17), a capital imuniza homens e mulheres de 28 anos. De quarta (18) até sexta (20), haverá aplicação de segunda dose para trabalhadores da Educação e moradores de 38 anos vacinados com a CoronaVac.

Veja o calendário completo abaixo:

Dia 16, segunda-feira: repescagem de primeira dose para pessoas de 31, 30 e 29 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte e repescagem de pessoas com comorbidades convocadas por faixa etária, além de gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente (com e sem BPC) e Síndrome de Down que por alguma razão perderam a data da aplicação da segunda dose;

Dia 17, terça-feira : primeira dose para pessoas de 28 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

: primeira dose para pessoas de 28 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte; Dia 18, quarta-feira: segunda dose para trabalhadores da Educação Infantil de 59 a 41 anos;

segunda dose para trabalhadores da Educação Infantil de 59 a 41 anos; Dia 19, quinta-feira: segunda dose para trabalhadores da Educação Infantil de 40 a 18 anos;

segunda dose para trabalhadores da Educação Infantil de 40 a 18 anos; Dia 20 sexta-feira: segunda dose para pessoas de 38 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o prazo de intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias.

O que levar

Para receber a primeira dose é necessário apresentar um documento de identificação com foto, morar em Belo Horizonte e não ter recebido outra vacina nos últimos 14 dias, além de não ter tido a doença com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Já para a segunda aplicação é preciso levar o cartão de vacina, além dos documentos de identidade e CPF. Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado em que a data marcada para completar o esquema vacinal seja menor ou igual a 7 dias.

Horários e locais de aplicação

Para estes grupos, a vacinação ocorre em pontos fixos e extras, das 8h às 17h, e das 8h às 16h30 no drive-thru. Há também quatro postos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta até 20h. Veja os endereços aqui.

Conforme informou a PBH, as pessoas convocadas devem se vacinar apenas nos locais listados. Por isso, é preciso checar os endereços, disponibilizados no portal da prefeitura, antes de se deslocar.

A Secretaria Municipal de Saúde também orienta que o usuário compareça aos locais no dia correto da convocação. Caso se dirija em data posterior, estará sujeito a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.

