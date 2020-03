Além das alterações e cancelamentos na agenda cultural de Belo Horizonte, o coronavírus (Covid-19) também modifica o funcionamento de diversos serviços da rotina da cidade. Dentre eles, estão o trabalho home office de parte da equipe do TJMG, a restrição de acesso à Assembleia de Minas e a suspensão de visitas a pacientes no Hospital Lifecenter. No futebol, a Federação Mineira de Futebol (FMF) decidiu realizar partidas do Campeonato Mineiro com portões fechados.

No Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), uma portaria extraordinária divulgada nesta sexta-feira (13) estabelece que magistrados, servidores, estagiários, colaboradores terceirizados e jurisdicionados em geral trabalhem de casa se apresentarem febre ou outros sintomas virais respiratórios e/ou se chegarem ao Brasil vindos de áreas com transmissão sustentada do novo coronavírus.

Essas pessoas, segundo o TJMG, tornam-se casos suspeitos e, por essa razão, são direcionadas ao trabalho home office pelo período de 14 dias. Para tanto, porém, precisam comprovar suas situações a partir do envio virtual de documentos como atestado médico externo e passagem aérea. A portaria ainda exige que sejam mantidas, mesmo que em sistema de rodízio, mínimas condições de atendimento ao público.

A medida, conforme o órgão, visa proteger funcionários e cidadãos e é baseada na Portaria 188/2020, do Ministério da Saúde, que declarou emergência em saúde pública de importância nacional (Espin) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus.

Além disso, o TJMG informou que o acesso aos fóruns deve ser feito apenas por advogados (incluindo estagiários), partes e testemunhas regularmente intimadas. Se qualquer dessas pessoas estiver entre o grupo suspeito de contaminação por coronavírus, o acesso será feito com proteção adequada.

Da mesma forma, audiências, sessões e eventos devem ser realizadas com a presença exclusiva das pessoas indispensáveis ao ato e passa a ser recomendado o uso de tecnologia e telefonia em substituição ao atendimento presencial. A presença de réus presos deve ser dispensada, bem como cursos e eventos recebem orientação para que sejam cancelados ou adiados.

Outro cuidado do TJMG está na limpeza e desinfecção de seus prédios, que deve ser feita adotando medidas para prevenção do vírus.

Procon

O Procon da Assembleia estará com o atendimento ao público cancelado por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira (16). De acordo com o gerente do Procon Assembleia, Gilberto de Souza, todos os agendamentos on-line pelo site estão suspensos, sem previsão de retorno. O Procon continuará a funcionar apenas para serviços administrativos.

Os consumidores que já haviam agendado atendimento com antecedência para a semana que vem receberão uma ligação de cancelamento. "Nossa intenção é comunicar um a um o cancelamento", afimou Gilberto. O gerente também pediu que o público fique atento ao site do Procon para mais detalhes e novidades.

Lifecenter: visitas estão canceladas

No Hospital Lifecenter, a mudança provocada pela pandemia de coronavírus está na suspensão da presença de visitantes, em todos os setores, a partir desta sexta-feira (13). A interrupção é por prazo indeterminado.

Apesar disso, como trata-se de direito previsto em lei, os acompanhantes de pacientes continuam sendo recebidos normalmente. Segundo a instituição, a suspensão é uma medida preventiva e visa garantir a segurança dos usuários ao diminuir o fluxo de pessoas externas que transitam no hospital.

Assembleia restringe acesso popular

A partir de segunda-feira (16), a Assembleia de Minas restringirá o acesso do público externo a suas dependências, em Belo Horizonte. A medida faz parte de um conjunto de ações para reduzir possibilidades de contágio pelo novo coronavírus, anunciada nesta sexta-feira (13) pelo presidente da casa, deputado Agostinho Patrus (PV).

Segundo o parlamentar, conforme decisão da Mesa Diretora da Assembleia, os trabalhos do Legislativo, como as audiências públicas, as reuniões de comissões e de Plenário e outras atividades, não serão interrompidos no complexo localizado na região Centro-Sul da capital - por onde circulam, diariamente, uma média de seis mil pessoas. Mas não poderão contar com a participação de visitantes, já que somente parlamentares e servidores da casa terão entrada permitida.

“Vamos tomar algumas medidas de restrição de público. Todos sabem que a Assembleia valoriza muito a participação popular, ela se dará através das redes sociais e das perguntas em tempo real nas audiências públicas. Vamos transmitir todas as reuniões pela TV Assembleia, ou pela internet, para que esta participação possa se dar em sua plenitude”, enfatizou o presidente da ALMG, lembrando que as audiências no interior do Estado estão canceladas.

Outra medida confirmada foi o reforço na higienização da ALMG, principalmente em áreas de uso comum (como banheiros, elevadores, corrimãos), e a instalação de pontos com dispensers de álcool-gel.

Todas as ações não têm prazo para se encerrar: permanecerão enquanto houver risco de propagação do vírus.

(Com Evaldo Magalhães)

