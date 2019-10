O corpo da quarta pessoa morta no acidente com um avião que caiu na semana passada no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, foi identificado nesta quarta-feira (30) pela Polícia Civil. Dois feridos continuam internados em estado grave.

A vítima é Paulo Jorge de Almeida, de 61 anos, e a identificação foi feita por exame de DNA devido ao estado em que ficou o corpo e a impossibilidade da identificação por arcada dentária.

Além dele, morreram no acidente o pedreiro Pedro Antônio Barbosa, de 54 anos, Hugo Fonseca da Silva, de 38, que era passageiro do avião e ficou preso nas ferragens da aeronave, e o piloto Allan Duarte de Jesus Silva, de 29, que morreu no hospital, um dia depois do acidente.

Por volta das 8h do dia 21 de outubro, o avião de pequeno porte caiu no cruzamento das ruas Minerva e Belmiro Braga, a cerca de 2,5 km do aeroporto Carlos Prates, local de onde a aeronave decolou. O avião atingiu a rede elétrica e explodiu, incendiando três carros que estavam na rua.

Thiago Funghi Torres, de 32 anos, e Srrael Campras dos Santos, de 33, feridos no acidente, permanecem graves e estáveis na UTI da Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital João XXIII, conforme boletim divulgado nesta quarta-feira (30) pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig).

Confira onde foi o acidente: