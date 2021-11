O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou na noite desta sexta-feira (5) a retirada do último corpo do avião que caiu em uma cachoeira, na zona rural de Caratinga de Minas, no Vale do Rio Doce. Ao todo, cinco pessoas morreram no acidente, entre elas a cantora Marília Mendonça, de 26 anos.

De acordo com o tenente Pedro Aihara, porta-voz da corporação, os ocupantes estavam presos nas ferragens. A última vítima a ser removida dos destroços foi o copiloto.

A assessoria de Marília informou, em nota, os nomes de outras vítimas. "Com imenso pesar, nós, assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça, confirmamos a sua morte, de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião - os quais iremos preservar os nomes neste momento".

Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), os investigadores foram acionados para acompanhar o caso e apurar as possíveis causas do acidente.

A artista estava em um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo informações da Anac, o avião estava em situação regular. A aeronave decolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde Marília Mendonça faria uma apresentação na noite desta sexta-feira.

