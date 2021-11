O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carro, nesta segunda-feira (8), próximo à cidade de Machado, na região Sul de Minas Gerais. A vítima é um empresário de 48 anos que estava desaparecido desde o dia 27 de outubro. O suspeito de cometer o crime é um homem de 51 anos, também de Varginha, preso no último domingo (7) em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o corpo foi encontrado graças à análise de imagens de câmeras de segurança, que mostraram o trajeto que o suspeito fez com a vítima. Nos vídeos, é possível ver o empresário e suspeito indo em carros separados até a casa da companheira dele. Pouco tempo depois, o homem sai de dentro de casa e estaciona um dos carros na garagem. Os investigadores acreditam que nesse momento, a vítima foi colocada dentro do porta-malas.

Durante a perícia no imóvel, os agentes encontraram indícios de uma grande quantidade de sangue. Segundo a PC, apesar de o local ter sido limpo, foi possível encontrar evidências de que alguém foi agredido no local. A suposta amante do suspeito procurou a polícia e informou que teria dado carona para o namorado, sem saber de qualquer envolvimento dele com o crime. A mulher disse ainda que deixou o homem na estrada entre as cidades de Paraguaçu e Machado, no Sul do Estado.

Na manhã de segunda (8), a Polícia Civil ouviu a esposa e a filha do suspeito. A jovem, hoje com 18 anos, testemunhou que foi vítima de abusos sexuais cometidos pelo empresário dos 12 aos 14 anos. Para os policiais, esse pode ter sido a motivação do crime. O pai da garota ainda será ouvido pelos investigadores.

