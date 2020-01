A mulher de 36 anos que foi arrastada pela força das águas em Tabuleiro, na Zona da Mata, foi encontrado nesta quarta-feira (24) por militares do Corpo de Bombeiros.

Ela estava em um carro que foi engolido por uma cratera na MG-133 e, até então, era dada como desaparecida.

Com isso, sobe para 54 o número de mortos em incidentes relacionados às chuvas em Minas Gerais, e uma pessoa continua desaparecida em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com a Defesa Civil de Tabuleiro, sob o asfalto havia uma galeria pluvial que não comportou o volume da chuva. Uma cratera de 15 metros acabou se abrindo e engolindo dois caminhões e dois carros, sendo que em um deles estava a vítima.

Segundo as autoridades locais uma das causas poderia ser o rompimento de um açude, mas não há confirmação.

Ainda conforme os militares, as buscas atravessaram a madrugada e o corpo foi localizado a cerca de um quilômetro da cratera. A vítima estava no carro junto como marido. Ele teria dito aos militares que ela não sabia nadar e foi levada pela correnteza.

Outras seis pessoas, que estavam nos veículos, sofreram ferimentos e foram levadas para hospitais em Ubá, Rio Pomba e Juiz de Fora.

No final da manhã, máquinas já trabalhavam no local para desobstruir a galeria. No entanto, a MG-133 segue completamente interditada na altura do quilômetro 21.