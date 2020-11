O corpo encontrado no sábado (14) pelo Corpo de Bombeiros no rio das Velhas, em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi identificado por familiares como sendo do homem levado pelo rio Arrudas na quarta-feira (11).

Segundo a Polícia Civil, o cadáver passou pelo exame de necropsia e foi liberado do Instituto Médico Legal de Sete Lagoas, na Grande BH, nesta segunda-feira (16). Foram necessários seis dias para que a vítima fosse encontrada e identificada.

📢Corpo Identificado



A #PCMG informa que o corpo foi devidamente reconhecido como sendo do indivíduo que caiu no Ribeirão Arrudas na última quarta-feira(11) . O corpo já foi submetido à necropsia e liberado para os familiares no Posto Médico Legal em Sete Lagoas. pic.twitter.com/u6bifJKz5l — Polícia Civil de MG (@pcmgoficial) November 16, 2020

Entenda o caso

Na quarta-feira, um homem foi visto sendo levado pelo rio Arrudas, em Belo Horizonte. Em vídeo que circula nas redes sociais, populares tentaram salvá-lo com uma corda enquanto aguardavam a chegada dos bombeiros. No entanto, ele não conseguiu se manter preso e acabou levado pela correnteza (veja o vídeo abaixo).

O rapaz teria caído no rio na esquina das avenidas Andradas e Silviano Brandão, no bairro Horto, na região Leste de BH. No sábado, o corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no rio das Velhas, mas por conta das condições climáticas e de visibilidade, a remoção ocorreu apenas no domingo (15). Em seguida, foi encaminhado para o IML para passar por perícia.

